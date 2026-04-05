La soprano Serena Sáenz y el grupo Vespres d'Arnadí inauguran 'Les Arts és Barroc i Música Antiga'

Serena Sáenz - GVA

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía inicia el 9 de abril la programación de su ciclo 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' con un programa dedicado a las páginas más celebradas de Händel, Rameau y Vivaldi, a cargo de la soprano Serena Sáenz y el conjunto Vespres d'Arnadí en el Teatre Martín i Soler.

Serena Sáenz regresa a Les Arts después de su aclamada Pamina en la producción de 'La flauta mágica' de Simon McBurney, que batió récords de ocupación en 2024. La soprano barcelonesa, una de las cantantes españolas con mayor proyección internacional, se reencuentra en València con la agrupación historicista catalana y su fundador y director, el también clavecinista Dani Espasa, con un repertorio dedicado al teatro musical europeo del siglo XVIII, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El programa del concierto incluye arias como 'Sposa son disprezzata' (de 'Bajazet' de Vivaldi) o 'Tornami a vagheggiar', una de las páginas más famosas de 'Alcina' de Händel, además de piezas como la Suite de 'Les Indes Galantes', la ópera-ballet de Rameau, que contiene las páginas orquestales más brillantes del Barroco francés.

Realizado en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), el ciclo 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' propone una amplia mirada con los artistas y agrupaciones más destacados del circuito.

La quinta edición del ciclo incluye también la actuación de la soprano María Espada, acompañada por Manuel Minguillón con el archilaúd, en el marco de la Iglesia de San Nicolás, el 23 de abril; y un programa monográfico dedicado a Alessandro Scarlatti con el conjunto Il Fervore y la soprano Jone Martínez, el 30 de abril en el Teatre Martín i Soler. La clausura correrá a cargo del conjunto Les Épopées y la mezzosoprano Eva Zaïcik, el 30 de mayo.

Les Arts recuerda que las entradas para los conciertos y recitales de 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' están disponibles a través de los distintos canales de venta del teatro: taquillas, línea de venta telefónica --96 197 59 00-- y la web oficial de Les Arts.