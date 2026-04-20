La soprano Vida Mikneviciute explora en Les Arts el universo interior de la Salome de Strauss

El Palau de les Arts Reina Sofía presenta su próxima producción operística: Salome, de Richard Strauss, que se estrena el próximo sábado, 25 de abril - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La soprano Vida Mikneviciute, una de las cantantes más importantes del mundo de la ópera, explora en el Palau de Les Arts Reina Sofía el mundo interior de Salome en la versión de Richard Strauss que "humaniza" y "da voz" a la protagonista. La producción cuenta con el montaje de Damiano Michieletto y la dirección musical de James Gaffigan.

La ópera, que se podrá disfrutar en el auditorio valenciano desde el 25 de abril hasta el 9 de mayo en cinco funciones, se ha presentado este lunes en Les Arts en una rueda de prensa que ha contado con la participación de su director artístico, Jesús Iglesias Noriega; del director musical de la obra, James Gaffigan, y de la asistente de dirección de escena, Tamara Heimbrock.

Iglesias Noriega ha señalado que 'Salome' es uno de los títulos "fundamentales" del repertorio lírico que "se estrenó hace 120 años pero que sigue siendo una obra muy moderna y potente que revolucionó la escena europea".

Asimismo, ha destacado el regreso de James Gaffigan, anterior director musical de la institución, y ha explicado que 'Salome' fue la primera ópera de Richard Strauss que interpretó la Orquestra de la Comunitat Valenciana y que, después de 16 años desde su interpretación en Les Arts, el auditorio la recupera en la temporada de su vigésimo aniversario.

Por su parte, James Gaffigan ha agradecido a Iglesias Noriega su trabajo ya que considera que "siempre consigue el mejor reparto posible para las producciones" y, en el caso de Salome, ha asegurado que está "muy orgulloso" del casting que ha hecho.

La producción cuenta con 17 actores en escena donde destaca la actriz y música Vida Mikneviciuté, quien protagoniza a Salome y que, para el director musical, es una de las sopranos vivas que más le gustan porque la considera "una música brillante con la que muchos directores sueñan trabajar porque también es una actriz extraodinaria".

"NO SE MUESTRA LA VIOLENCIA NI EL ABUSO"

Gaffigan ha incidido en que una de las cosas "más difíciles" de esta obra es "la producción" y "cómo presentar esta historia a un público moderno" porque, bajo su punto de vista, para los jóvenes puede resultar "un concepto muy extraño que una joven quiera hacer algo tan malo" como lo que hace la protagonista y ha añadido: "Vemos todos los días en la televisión guerras y muertes y asesinatos, pero normalmente no lo pide una chica joven".

Nos obstante, ha recalcado que, "sin exagerar", se trata de una producción "extraordinaria" en la que están presentes "todos los ingredientes típicos" de la historia pero donde no se muestra "la violencia o el abuso".

En este sentido, Tamara Heimbrock ha señalado que, precisamente, ese es uno de los puntos "a favor" de esta producción porque las situaciones violentas se retratan "de una forma muy abstracta, prácticamente como una ensoñación".

Asimismo, ha señalado que Salome es una obra con "recursos bíblicos muy escasos" y, que, en la versión de Oscar Wilde y Richard Strauss, es lo que se hace es coger estas "pocas líneas bíblicas" y "expandirlas" para crear una vida interior de Salome "extremadamente rica" que no se suele ver en otros montajes.

De este modo, esta versión permite conocer el trauma de la protagonista a medida que va avanzando la historia y que ella va "desbloqueando" los recuerdos que tenía encerrados en su interior.

Para Heimbrock, lo que hace esta pieza tan "particular" es que se centra en Salome, "en sus experiencias y en sus emociones" y le "da voz": "En la Biblia ella no tiene nombre y aquí tiene un monólogo final de 25 minutos", ha sostenido.

PUESTA EN ESCENA "CLAUSTROFÓBICA"

Así, ha celebrado contar con la soprano Vida Mikneviciuté en esta ópera ya que considera que es una persona que "no puede mentir en escena porque es muy sincera" y, además tiene la capacidad de combinar "la fuerza física necesaria para el papel y la capacidad de habilidad técnica".

Preguntada por si considera que esta versión permite humanizar a la protagonista, Heimbrock ha indicado que "absolutamente sí" y ha asegurado que ese era el objetivo de la producción: "Esto es lo que queremos lograr porque, a pesar de todo el horror que ocurre al final, lo que queremos es celebrarla a ella, celebrar lo que hace", ha afirmado.

"Hacer esta obra en estos momentos, que se centra en una mujer y en los horrores que la rodean, creo que es algo muy oportuno y al mismo tiempo muy moderno", ha aseverado.

Sobre el montaje, ha subrayado que los actores trabajan "en un espacio cerrado, dentro de la grandiosidad del escenario de Les Arts", lo cual permite generar una puesta en escena "claustrofóbica dentro de la cual ocurre toda la acción".

"PRODUCTO DE UN ENTORNO FAMILIAR TÓXICO"

La puesta en escena lleva la firma de Damiano Michieletto, uno de los directores más influyentes de la actualidad, aclamado en València por producciones como 'L'elisir d'amore', 'Il barbiere di Siviglia', 'Il viaggio a Reims o Don Giovanni'. En esta propuesta, el regista veneciano plantea una lectura "contemporánea y psicológica del drama", presentando a Salome como "producto de un entorno familiar tóxico que determina su destino".

El equipo creativo habitual de Michieletto completa la producción concebida originalmente para el Teatro alla Scala, con escenografía de Paolo Fantin, vestuario de Carla Teti, iluminación de Alessandro Carletti y coreografía de Thomas Wilhelm.

Dos décadas después de su participación en 'Das Rheingold', el tenor británico John Daszak vuelve a la Sala Principal para interpretar a Herodes. Especialista en repertorio contemporáneo y germánico, Daszak atesora una sólida experiencia en personajes de abrumadora intensidad dramática. La mezzosoprano alemana Michaela Schuster encarna a Herodías, uno de los papeles más emblemáticos de su trayectoria en la que será su primera incursión en el centro de artes valenciano.

Christopher Sokolowski (Narraboth) y Lioba Braun (Paje de Herodías), completan el elenco principal. El resto del reparto de Salome incluye a Jorge Rodríguez-Norton, Daniel Norman, Filipp Modestov, Mathias Frey y Horst Lamnek (Cinco judíos), Jirí Rajni y Agshin Khudaverdiyev (Dos nazarenos), Tomeu Bibiloni y Alexander Milev (Dos soldados), además de Agustín Albornoz (Capadocio) y Pablo Rubin-Jurado (Esclavo).

'Salome' se representará en la Sala Principal del Palau de les Arts Reina Sofía los días 25 y 29 de abril, y 3, 6 y 9 de mayo. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro, en el teléfono 96 197 59 00 y en la web oficial.