SOS Desaparecidos traslada a Mazón "el dolor" de familias, pide que dimita y declare voluntariamente en el juzgado

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La asociación SOS Desaparecidos, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa abierta para investigar la gestión de la dana del 29 de octubre, le ha trasladado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "el dolor" de las familias y su "deseo" de que se asuman responsabilidades. Por ello, ha pedido a Mazón que dimita y que declare de forma voluntaria en el juzgado.

Así lo ha relatado este jueves por la tarde a los medios de comunicación el presidente de la asociación, Joaquín Amills, tras reunirse durante más de dos horas con el 'president' de la Generalitat. Al encuentro también ha asistido la psicóloga Patricia Cabrera; mientras que no han asistido familiares de víctimas --la asociación representa a 70 fallecidos por la dana, de unas 170 familias--, ya que Amills ha precisado que la Generalitat invitó únicamente a SOS Desaparecidos.

Amills ha considerado que, durante el encuentro, le han transmitido a Mazón "el dolor de cada familiar, la rabia de cada familiar, y entendiendo que habrá que depurar todas las responsabilidades para saber realmente qué sucedió este día 29 --de octubre--".

La reunión se ha prolongado durante dos horas y cinco minutos porque han "testimoniado lo que las familias están pasando". "Testimoniar que, para nosotros, se falló el antes, se falló durante y se falló después", ha sostenido, al tiempo que ha pedido "dejar la guerra política" y ha reclamado que se depuren responsabilidades "en todos los sitios que sea necesario, lógicamente, incluido el Gobierno de la Nación, como hemos dicho muchísimas veces".

Al ser preguntado por la respuesta de Mazón a las peticiones de la asociación, Amills ha señalado que, a su juicio, el 'president' "sabe las cargas de responsabilidad que tiene, lógicamente". "Asume todo eso que piensan los familiares, que yo se lo he repetido y que muchísimas veces lo hemos dicho. Lo asume sabiendo todas las circunstancias que hay y cómo se ha desarrollado todo y cómo es hoy en día la situación que hay", ha expresado.

"Es difícil ponerme en la piel de él. Yo puedo hablar con lo que yo le he dicho, lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo transmito", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que las familias buscan el perdón, la dimisión y que declare de forma voluntaria, aunque ha agregado que "esos son los pasos que ya corresponden a lo que él (Mazón) decida".

Cuestionado sobre si Mazón ha concretado qué responsabilidades asume, Amills lo ha negado y ha recalcado que, a su juicio, las responsabilidades van desde el jefe del Consell, "que está en la cabeza, hasta los últimos que no cumplieron con sus obligaciones, por omisión o por lo que sea, incluido el Gobierno de la nación".

Interpelado por si cree que Mazón intenta hacer un lavado de imagen al reunirse con ellos, Amills ha pedido centrarse en los hechos y no en percepciones y ha puesto en valor que se haya llevado a cabo la reunión para poder "decir las cosas a la cara" y expresar el sentimiento de las familias, ya que ha lamentado que no han mantenido encuentros con otras administraciones.

Además, ha avanzado que Mazón ha ofrecido facilitar el teléfono de una persona de contacto, que según este portavoz ha sido guardia civil, para que atienda a las familias "de forma directa" en lo que necesiten, lo que para el presidente de la asociación es "una puerta que se abre" y cree que deben "aprovechar".

"Eso no desvirtúa lo que pensamos, lo que piensan los familiares, lo que quieren los familiares, lo que estamos reclamando hace casi cinco meses, con el hecho de que vayamos abriendo puertas que puedan ayudar, de forma paralela y sin ningún tipo de compromiso, a los familiares", ha expresado.

Asimismo, ha manifestado que considera que "es un paso, quizás el único" que pueden sacar del encuentro, además de haber expresado al jefe del Consell las exigencias de los familiares.

"BUSCAR LA VERDAD"

Preguntado por la no presencia de los familiares en la reunión, Amills ha insistido en que al encuentro la Generalitat invitó solo a SOS desaparecidos y ha afirmado que él informó a las familias que representan, al tiempo que ha defendido que en la reunión con Mazón ha trasmitido los deseos de los afectados.

"Si nosotros queremos exponer y expresar a alguien lo que pensamos, tenemos que verlo y tenemos que sentarnos para expresar lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos decir. Si decidimos no venir a esta reunión, significa que no queremos ni buscar la verdad, ni decir libremente aquello que pensamos. Si a alguien no le gusta, lo lamento mucho. Yo he hecho lo que es mi obligación y transmitiendo lo que los familiares quieren que se transmita", ha aseverado.

Además, ha avanzado que Mazón ha ofrecido a los familiares reunirse en privado con él, algo que es "una elección" de las familias, aunque a Amills no le ha concretado el criterio que seguirá para llevar a cabo los encuentros con ellos y se ha comprometido a asistir a las reuniones si así lo quieren las familias.

"FALLÓ TODO"

Respecto a la personación como acusación particular de SOS desaparecidos en nombre de 70 fallecidos en la dana, el portavoz ha recalcado que, a su juicio, la responsabilidad de la dana del 29 de octubre --que dejó más de 220 víctimas mortales-- recae en la Generalitat, los Ayuntamientos y el Gobierno central, en una jornada en la que "falló todo y fue la tormenta perfecta".

"Falló todo, pero el principal responsable, el cargo político, el cargo ejecutivo, es el presidente de la Generalitat. Y, de ahí, hay que depurar todas las responsabilidades, desde entidades locales, servicios técnicos, servicios que dependen del Estado de la Nación, el propio Estado de la Nación. Si tenemos que buscar algo para las familias es la verdad", ha enfatizado.

Preguntado por si Mazón ha explicado dónde estuvo el día de la dana --hasta que llegó al Cecopi a las 20.28 horas, según su última versión--, Amills lo ha negado, ya que ha indicado que es "una parte del proceso judicial que haya".