Speed dating con editoriales, autoras de referencia y claves de la creación protagonizan Escrivivir en València - ESCRIVIVIR

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

València se convertirá en la capital de la escritura y, durante tres días, permitirá descubrir claves del proceso creativo, experiencias editoriales y oportunidades reales para que nuevos proyectos literarios lleguen a las librerías, mediante speed dating con editoriales y agencias literarias, y autoras y autores de referencia como Luz Gabás, Máximo Huerta, Carmen Posadas o Carmen Amoraga.

La tercera edición de Escrivivir tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre en el Centro Cultural La Petxina de València, con modalidades presencial y online, según ha indicado la organización en un comunicado.

Escrivivir, "el único evento en España" dedicado en exclusiva a la escritura y la edición, reforzará este 2025 su carácter híbrido para abrirse a nuevas audiencias, con un cartel que combina tradición y diversidad de géneros.

Así, el congreso contará con la presencia de Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta 2022 con 'Lejos de Luisiana' y autora de éxitos como 'Palmeras en la nieve'; Carmen Posadas, una de las voces más reconocidas de la narrativa española, también Premio Planeta 1998; y Carmen Amoraga, novelista valenciana que obtuvo el Premio Nadal 2014 con 'La vida era eso'. Junto a ellas estará Máximo Huerta, periodista, librero y escritor premiado con el Primavera de Novela 2014 y el Fernando Lara 2022, además de autor de títulos como 'Adiós, pequeño' y 'París despertaba tarde'.

El programa se completa con un abanico amplio de voces que "muestran la riqueza y pluralidad del panorama literario": desde la novela histórica de Rosario Raro (Premio Azorín 2025) y Juan Francisco Ferrándiz, hasta el thriller de Toni Hill y la narrativa contemporánea de Eloy Tizón.

También participarán autores emergentes como Inma Aguilera y Mamen Monsoriu, profesionales del sector como el editor Roger Domingo (Grupo Planeta) y la jurista Diana Garrido, especialista en propiedad intelectual.

La organización ha resaltado que la suma de estos perfiles ofrece "un mapa completo del ecosistema del libro", desde la creación literaria hasta la edición, la representación y la protección de derechos.

Durante tres días, La Petxina se convertirá en un espacio de encuentro entre quienes escriben, editan, publican y leen, "consolidando a València como referente para amantes de la escritura".

De esta forma, la tercera edición consolida propuestas "diferenciales" que han marcado la identidad del congreso. El Speed Dating con editoriales y agencias literarias, que este año se celebrará el sábado 20 de septiembre, permitirá a los autores inscritos mantener hasta cuatro entrevistas de diez minutos con sellos y agencias de prestigio, como Espasa, Almuzara, Grupo Sargantana, Páginas de Espuma, Contraluz, Faeris, Bunker Books, Reino de Cordelia, Bookbank o Silvia Bastos.

También regresa el Concurso de Microrrelatos Escrivivir, con el lema 'La fiebre de escribir', la venta de libros de los propios asistentes y una comida de networking para facilitar el contacto directo entre autores, editores y libreros.

Como novedad, la modalidad online permitirá seguir en streaming todas las conferencias, ampliando el alcance a participantes de España y Latinoamérica y "consolidando al congreso como un espacio de aprendizaje y diálogo transnacional".

BUSCA AMPLIAR SU ALCANCE INTERNACIONAL

En sus dos primeras ediciones, Escrivivir reunió a más de 750 asistentes presenciales y en 2024 superó los 415 inscritos, consolidando un crecimiento sostenido. Asimismo, han destacado que de los encuentros entre autores y editoriales han surgido ya más de 25 libros publicados, que nacieron en los pitch del speed dating y han llegado al mercado en los últimos dos años.

El evento cuenta con la organización de Bibliocafé y el Grupo Editorial Sargantana, y el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de València, además de la colaboración de entidades como Caixa Popular, Garrido y Doñaque Abogados, El Camino del Santo Grial, la Escuela de Escritores y Nautalia.

Escrivivir trabaja en ampliar su alcance internacional, explorar nuevos géneros y formatos innovadores, y reforzar a València como "punto de encuentro anual" para la comunidad literaria en castellano.