STEPV insta a los docentes a reclamar que se anule la obligación de ir a los centros durante la suspensión de clases

VALENCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) insta a los equipos directos y al profesorado a manifestar su rechazo a la decisión de la Conselleria de Educación de que estos profesionales tengan que ir al centro pese a la suspensión de la actividad lectiva a causa del coronavirus.

El sindicato ha preparado dos escritos para que las direcciones de los centros, por un lado, y el resto de docentes, por otra, solicite a la Conselleria de Educación y al Consell la "anulación de la medida de asistencia del profesorado en los centros educativos mientras dure la suspensión de las actividades lectivas".

En los escritos se aportan varias razones que, para STEPV, justifican la no asistencia del profesorado en los centros, puesto que "se tienen que evitar las reuniones presenciales para prevenir contagios; el profesorado puede realizar las mismas tareas a sus residencias y los centros no tienen suficiente capacidad ni ordenadores para que todo el claustro esté trabajando online al mismo tiempo".

Además, critican que hacer recaer en las direcciones la decisión de quién acude y quién no es "irresponsable, puesto que no son personal sanitario y no tienen por qué tomar este tipo de decisiones que comportan una responsabilidad enorme".

Por todo ello, STEPV exige a la Conselleria de Educación y a todo el gobierno valenciano que "se replanteen esta decisión y cierren los centros educativos pero no obliguen al profesorado a asistir mientras dure la suspensión de las clases".