STEPV propone un plan para lograr centros educativos "seguros climáticamente" y que "dejen de ser solariums"

El sindicato dice haber recibido "un millar" de quejas y critica que las instituciones no sean conscientes de este "problema estructural"

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical STEPV ha alertado de que los centros educativos de la Comunitat Valenciana "no son seguros climáticamente" y ha exigido a la Conselleria de Educación que adopte medidas "urgentes" frente a esta situación: "Son auténticos solariums", han aseverado.

El sindicato ha presentado este martes un Plan Integral en una rueda de prensa en la que han participado el delegado de prevención de Seguridad y Salud Laboral y de la junta de personal de València, Francesc Cerdà; el coordinador del Área de Medio Ambiente de Intersendical Valenciana, Josep Codonyer, y la permanente sindical y responsable de Salud Laboral de la organización sindical, Olga Sierra.

El delegado de prevención de Seguridad y Salud Laboral ha señalado que "las altas temperaturas a las que se ven expuestos tanto los alumnos como el personal docente de los centros educativos durante los meses de verano y también septiembre evidencian que estos centros no son seguros a nivel climático".

Por ello, desde STEPV han planteado una "hoja de ruta" para que la Conselleria de Educación y los ayuntamientos "hagan una revisión centro por centro para garantizar que sean seguros a nivel climático, accesibles y sostenibles".

Entre las medidas, Cerdà ha destacado la necesidad de "concienciación frente a la emergencia climática; la realización de ecoauditorías climáticas, de sostenibilidad y accesibilidad centro a centro para detectar cuáles son las necesidades y a partir de intervenir" y el desarrollo de acciones concretas en centros utilizando "criterios y materiales bioclimáticos" así como la redifinición de algunos centros que "son auténticos solariums".

Asimismo, el plan hace hincapié en la importancia de que Conselleria y los ayuntamientos planteen una temporalización de las actuaciones en diferentes fases: medidas inmediatas a desarrollar durante el curso actual como la realización de las ecoauditorias o la adaptación del horario durante los meses de mayo, junio y septiembre; medidas a corto plazo --uno o dos años-- como la renaturalización del patio o el aislamiento térmico del edificio y medidas estructurales --de tres a cinco años-- entre las que se encuentra la construcción o reforma bioclimática del centro.

"SIN DIÁLOGO NI CONVERSACIÓN" CON CONSELLERIA

En esta línea, el delegado de prevención de Seguridad y Salud Laboral ha pedido a Conselleria que se ponga en contacto con "los sindicatos, los comités de autoridad laboral, las juntas de personal y la comunidad educativa" para poder formar parte del plan que está desarrollando para hacer frente a este problema.

"Lo que queremos va más allá de una instalación puntual en algunos centros. Queremos que participe la comunidad educativa", ha aseverado.

Por su parte, el coordinador del Área de Medio Ambiente de Intersendical Valenciana ha indicado que el pasado mes de mayo el sindicato pidió la inclusión de estas medidas en la nueva orden de Conselleria para la redacción de proyectos de construcción de centros educativos pero que "todavía" no saben si han aceptado estas alegaciones o no porque "no hay ningún diálogo ni comunicación" con ellos.

En este sentido, Casany ha incidido en que la orden que regula la construcción y la rehabilitación de centros, y que sigue en vigor en estos momentos, data de 1992 por lo que está "totalmente caducada".

Sobre esta cuestión, Francesc Cerdà ha apuntado que esta orden "no contempla ninguna iniciativa a nivel bioclimático, ya no habla solo de materiales, sino de orientación, algo tan básico como es la orientación": "Se construyen centros nuevos orientados al Levante por lo que tienes que tener las persianas bajadas todo el día porque te está dando el sol toda la mañana", ha comentado.

"Lo que planteamos son, en primer lugar, que los centros educativos sean seguros ante inundaciones, incendios forestales y otras incidencias meteorológicas que van en aumento de la emergencia climática", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que esta situación revela que "no hay una consciencia por parte de la Conselleria ni de los ayuntamientos de que tenemos un problema".

"TIRARSE LA PELOTA ENTRE ADMINISTRACIONES"

En este punto, ha censurado la existencia de centros que tienen 50 años y que siguen "igual" que cuando abrieron sus puertas y ha señalado que otro de los problemas con los que se encuentran es que los centros que son de autoridad de los ayuntamientos no pasan inspecciones técnicas anuales ya que los consistorios "no están obligados a revisarlos".

El delegado de prevención de Seguridad y Salud Laboral ha indicado que esta situación genera que entre el ayuntamiento, a quien le corresponde el mantenimiento de los centros, y la Conselleria, que tiene que hacerse cargo de las mejoras, haya un "juego de tirarse la pelota" de una administración a otra.

"Desgraciadamente, los ayuntamientos y las administraciones, no todos, pero muchos no lo ven como una inversión a futuro, lo ven como un gasto y eso es un problema", ha manifestado.

Por otro lado, la permanente sindical y responsable de Salud Laboral de Intersindical ha señalado que en la semana de la ola de calor se ha recibido "un alud" de mensajes desde los centros educativos notificando las altas temperaturas que estaban sufriendo las aulas y los casos de profesorado con "síntomas previos a un golpe de calor".

Olga Serrano ha insistido en que desde las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) se han recibido también muchas quejas relacionadas con el calor ya que los niños y adolescentes pasan en las clases una media de 6 y 8 horas diarias en los centros expuestos a "temperaturas muy elevadas".

"No podemos olvidar que los niños son población sensible con mucha probabilidad de sufrir deshidratación o sufrir las consecuencias más graves de este estrés termino", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en que no se trata de una cuestión de "confort" sino de "salud" por lo que considera "urgente" que de cara a los meses de mayo, junio y septiembre se adopten medidas.

"UN MILLAR" DE QUEJAS

Preguntados por las cifras de quejas que ha recibido STEPV por esta problemática, Francesc Cerdá ha señalado que como "mínimo" se han recibido "un centenar" a través de la campaña de información realizada por el sindicado pero ha subrayado que, a través de otros canales, se han recibido "un millar" de toda la Comunitat Valenciana.

"La mayoría se concentraban en Valencia y en Alicante pero de Castellón también hemos tenido, porque al final el problema es un problema estructural", ha aseverado.

Respecto a la situación de los centros educativos afectados por la dana como el CEIP Orba de Alfafar cuyo alumnado está ubicado en barracones, Josep Codonyer ha denunciando que estos colegios parecen "centros de concentración" y ha criticado que cuando empezaron las clases la maquinaria pesada seguía trabajando en el centro y que los patios no contaban con sombraje ni mobiliario.

En este sentido, ha subrayado que alumnos como el del IES Berenguer Dalmau, también situado en barracones, se ven expuestos a "altas temperaturas" a pesar de contar con aires acondicionados en las aulas. "El piso de arriba estaba a 33 grados y el pasillo a 43", ha expuesto.

Por ello, ha señalado que desde STEPV plantean que los nuevos centros se construya "siguiendo el estilo Ikea", es decir, dejando que las plantas bajas sea lo más libres posibles para que durante una inundación no se vean afectadas. "Tendrían siempre unos pisos altos donde refugiarse y estarían en las aulas, no se perdería todo el material y se tendrían el patio cubierto para los días de lluvia y de muchos calor".