Los Bomberos rescatan a un niño de 10 años enriscado en el Monte Bolón, en Elda

Los Bomberos rescatan a un niño de 10 años atrapado en el Monte Bolón, en Elda - BOMBEROS D ELA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
ALICANTE 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un menor de 10 años de edad ha sido rescatado este domingo por la tarde tras quedar enriscado en el Monte Bolón, en el municipio alicantino de Elda, mientras paseaba con sus padres.
La alerta se ha producido a las 18.15 horas y, dado que el helicóptero de rescate no podía operar al anochecer, se han movilizado dotaciones del parque de Elda, cuyos bomberos han accedido hasta la posición del menor.
A continuación, han descendido hasta un lugar seguro, desde donde la familia ha podido iniciar el regreso a casa sin lamentar heridos.