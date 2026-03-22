Herido un motorista tras sufrir un accidente en Arañuel

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido tras sufrir un accidente en la CV-195, a la altura del municipio castellonense de Arañuel, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado sobre las 13.35 horas en la CV-195 por causas que no han trascendido.

Hasta la zona del siniestro se ha movilizado un helicóptero y se ha trasladado al motorista, un hombre de 36 años, al Hospital de Castellón.