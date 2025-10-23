CASTELLÓ 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Seprona de la Guardia Civil de Segorbe (Castellón) ha procedido a la investigación de un varón como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, así como contra los animales, por la muerte y las lesiones ocasionadas a varios felinos en la localidad de Geldo, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Durante el mes de septiembre, la patrulla de Seprona de Segorbe inició una investigación tras ser conocedores de la muerte de tres gatos, además otros doce presentaban heridas. Durante las pesquisas obtenidas comprobaron que las lesiones eran compatibles con las producidas por impacto de perdigón de carabina de aire comprimido.

Tras un examen realizado por un veterinario se confirmaron estos extremos y hallaron varios perdigones incrustados en el cuerpo de los animales. Después de múltiples tareas de investigación y de la realización de varias gestiones, los agentes pudieron identificar, localizar e investigar al presunto autor, un varón de 62 años y residente en la localidad de Geldo, al que se le incautaron dos carabinas de aire comprimido.