Suma mejora sus resultados económicos en el primer periodo de pago voluntario y alcanza los 190 millones de euros

Archivo - Oficina de Suma Gestión Tributaria, organismo tributario dependiente de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria ha mejorado sus resultados económicos durante el primer periodo de pago voluntario de tributos hasta alcanzar los 190 millones de euros, un 5,71 por ciento más que en 2025.

Este resultado se traduce en un "refuerzo" en el "apoyo" que el organismo de la Diputación de Alicante presta a los ayuntamientos de la provincia, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

En este periodo, desarrollado entre el 5 de marzo y el 11 de mayo, se ha iniciado el periodo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y las tasas de vados y de recogida de residuos urbanos, entre otros.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha resaltado la "solidez" de Suma como colaborador de los municipios de la provincia y ha asegurado que es "una pieza fundamental de apoyo a los ayuntamientos".

Por su parte, el director de Suma, José Antonio Belso, ha señalado la "importancia" de estos "buenos resultados" que, a su juicio, permiten afianzar el "respaldo" del organismo a los ayuntamientos, su "capacidad para ofrecerles anticipos" y su servicio a la ciudadanía.

"Las personas son el núcleo central de nuestra gestión, ante quienes respondemos y a quienes tenemos que ofrecer respuestas a sus necesidades", ha añadido.

Finalmente, Belso ha apuntado que, de forma indirecta, también son los ciudadanos los que se benefician del "apoyo" que Suma presta a los ayuntamientos, ya que "los resultados están destinados a mejorar los servicios y prestaciones".

En este sentido, en este primer periodo de pago voluntario, un total de 15.278 personas han utilizado los planes de fraccionamiento y aplazamiento que ofrece el organismo tributario de la Diputación, lo que representa un 2,74% más que el ejercicio anterior.

Respecto a la recaudación, ha experimentado un "crecimiento sostenido" durante los últimos ejercicios y ha pasado de 149 millones de euros en 2024 a los 190 actuales.

SEGUNDO PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO

Tras estos resultados, el organismo tributario abrió el pasado 27 de julio el segundo periodo de pago voluntario, que se extenderá hasta el 8 de octubre. En este plazo se gestiona el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y las tasas de residuos sólidos urbanos de todos los municipios de la provincia, a excepción de Alicante y Xàbia.