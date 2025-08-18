El suroeste de Alicante está en aviso rojo por temperaturas de hasta 42º y vuelven las tormentas en la mitad norte

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas comienzan este lunes a descender en el litoral y prelitoral norte y central de la Comunitat Valenciana y se mantendrán sin cambios en el resto, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas, especialmente en el suroeste de Alicante, donde podrían registrarse los 41-42 grados.

Así, el resto de la provincia de Alicante y la de Valencia estaán en aviso naranja ya que los termómetros pueden subir hasta los 39º mientras que el litoral norte de Valencia y Castellón lo están en amarillo ya que el mercurio oscilará entre los 36 y los 38º.

Además, se prevé que los chubascos y tormentas regresen por la tarde en el interior de la mitad norte, que probablemente serán localmente fuertes y vendrán acompañados de rachas muy fuertes de viento; mientras que en otros puntos no se descartan de forma más dispersa.

El viento soplará del suroeste en el litoral de Alicante; en el resto viento flojo variable, tendiendo por la tarde a predominar la componente oeste en el interior y la componente este en el litoral y el prelitoral, con intervalos de nordeste moderado en el litoral norte.