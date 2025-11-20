Susana Camarero subraya el compromiso del Gobierno valenciano con el Corredor Mediterráneo

Público del acto empresarial para reivindicar el Corredor Mediterráneo, a 20 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha señalado que el "ha apoyado siempre la reivindicación del corredor Mediterráneo, un pilar para la competitividad y el desarrollo económico de esta Comunitat".

Así se ha pronunciado en un comunicado tras asistir este jueves al Acto Empresarial #QuieroCorredor que se ha celebrado en el Roig Arena de València en defensa de esta infraestructura, y que ha congregado a cerca de 2.500 empresarios y represenantes de la sociedad civil, así como autoridades como el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Camarero ha expresado la postura del Gobierno valenciano para impulsar esta infraestructura ferroviaria, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, Camarero ha elogiado la persistencia y la perseverancia de todo el sector económico que lleva 10 años reivindicando esta infraestructura que es fundamental para el futuro de la Comunitat Valenciana.