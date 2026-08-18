Se suspenden actividades al aire libre, se activan los cañones de El Saler y se amplía el cierre de piscinas

Archivo - Termómetro con 44 grados en Valencia en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha acordado suspender mañana las actividades al aire libre deportivas de la FDM, ha activado los cañones de El Saler ante el riesgo de incendio y ha retrasado el horario de cierre de las piscinas municipales hasta las 21:00 horas por el calor.

Estas son algunas de las medidas acordadas en el Cecopal constituido este martes ante la alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana para mañana por las altas temperaturas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido la reunión, en la que también han participado concejales y diferentes servicios municipales, Policía Local y Bomberos para coordinar las acciones ante la alerta decretada ya que las altas temperaturas pueden superar los 40 grados en la ciudad.

Así, se ha acordado que los refugios climáticos de la ciudad abran sus puertas y desde la delegación de Servicios Sociales se ha avisado de la alerta roja por calor a los usuarios de los Centros de Día de Mayores, usuarios de Teleasistencia, Menjar a Casa, Servicio de Atención a Domicilio, Fundación Alanna y Centros Municipales de Servicios Sociales, entre otros.

Asimismo, quedan suspendidas las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal, incluidas las clases programadas y dirigidas en la playa y la Devesa quedará cerrada hasta el viernes 21 de agosto, se prohíbe la circulación y la realización de actividades, y se activa el Sistema SideInfo de los cañones en el Saler como medida preventiva frente al riesgo de incendios.

Las piscinas municipales permanecerán abiertas hasta las 21:00 horas. No obstante, al tratarse de instalaciones al aire libre, se recomienda limitar la exposición prolongada al sol, utilizar las zonas de sombra y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la instalación.

Los mercadillos extraordinarios del Grao, Benimàmet y Avenida del Cid adelantan su cierre a las 12:30 horas y el del Paseo Marítimo se clausurará también a las 12:30 horas. Se cerrarán las Torres de Serranos y de las Torres de Quart, los cementerios municipales, el Casal d'Esplai y del Parque Gulliver a las 13 horas y se recomienda no acudir a los parques infantiles por las altas temperaturas que pueden coger los elementos recreativos instalados en estos espacios.

Por su parte, estraán abiertos los CAES de Santa Cruz de Tenerife, el CAES Benimaclet y el CAES de Emergencias Climáticas de El Carmen y los parques y jardines se mantiene abiertos supeditados a las rachas de viento de poniente que se pudieran producir.

OBRAS Y CONTRATAS DE LIMPIEZA SE PARALIZAN

Los operarios de limpieza de las contratas municipales que trabajan en la vía pública pararán su jornada a las 12:00 horas y sólo funcionarán los camiones y furgonetas de recogida. Además, las obras de asfaltado de Colón y los trabajos en Pérez Galdós y Giorgeta quedan suspendidos.

El Ayuntamiento de València recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección como evitar desplazamientos innecesarios; mantener una hidratación frecuente y utilizar las fuentes PUSDAR distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua; evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas que dura la alerta; y utilizar ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar.

El Consistorio también recomienda, ante la alerta roja por altas temperaturas, prestar especial atención a las personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables ni dejar nunca a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados.

Asimismo, ante síntomas compatibles con un golpe de calor, se recomienda llamar inmediatamente al 112. Para cualquier información, consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales del @ajuntamentvlc, AEMET, Emergencias 112 Comunitat Valenciana y la aplicación GVA 112 Avisos.