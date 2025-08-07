Suspenden de competencias y sueldo a una edil de Oliva tras una denuncia por la venta de pienso para animales tutelados

"Si se confirma que se ha cometido alguna irregularidad, se tomarán las medidas oportunas con todas las consecuencias", afirma la alcaldesa

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Oliva (Valencia), Yolanda Pastor, ha decidido retirar, de manera preventiva, las delegaciones y el sueldo a una concejala por presuntas irregulariades relacionadas con la venta de la alfalfa y pienso municipales, destinados a la alimentación de los animales tutelados por el Ayuntamiento, y ante el riesgo de inanición que esto podría suponer.

La primera edil ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de las medidas "inmediatas" adoptadas por el Ayuntamiento tras una denuncia presentada.

La Alcaldía ha informado que los siete caballos tutelados por el Ayuntamiento de Oliva y que son objeto de una instrucción judicial por presunto maltrato animal por parte de un particular propietario de los animales, han experimentado una notable mejora de su estado de salud. La cura y manutención llevada a cabo por el consistorio desde el 5 de mayo de 2025, momento en que se hace cargo de ellos, ha dado resultados "muy positivos para la salud de los equinos".

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves se ha trasladado a todas las fuerzas políticas de las acciones llevadas a cabo desde el conocimiento de la denuncia efectuada por un particular hasta el momento.

Así, el 1 de agosto se pidió a la Policía Local, por providencia de Alcaldía, que se personara en el emplazamiento donde se encuentran los caballos a fin de llevar a cabo las comprobaciones pertinentes y se prestara declaración en todas las personas que pudieran estar implicadas.

El 5 de agosto, la Policía Local presentó Informe a la Alcaldía y se va trasladado a todas las fuerzas políticas. Además, el equipo de gobierno ha informado que se ha contactado con el Seprona, la Guardia Civil y la Conselleria para recopilar más información, y que, en cuanto se disponga de ella, se comunicará a todos los grupos municipales.

Además, se ha convocado un pleno extraordinario para el próximo miércoles --en fecha y hora todavía para confirmar-- para constituir una Comisión de Investigación a todos los efectos. En este sentido, se ha anunciado que Proyecto Oliva votará a favor de la Comisión de Investigación, ya que desea "máxima transparencia y que se conozca todo el que ha pasado".

Por ello, la alcaldesa ha dado a conocer que, de manera preventiva, retira las delegaciones y el sueldo a la regidora Maria Bertomeu por las presuntas irregularidades detectadas, hasta que se se esclarezca la situación.

Ante la información recabada administrativamente se ha requerido al propietario de los caballos no atendidos por la administración local que se los lleve al lugar que corresponda como responsable de los mismos.

"SE CONOCERÁ LA VERDAD Y SE ACTUARÁ EN CONSECUENCIA"

Yolanda Pastor ha manifestado: "Información, transparencia y responsabilidad con la verdad. Que nadie tenga ninguna duda que se abrirá en canal toda la información. Se conocerá la verdad y se actuará en consecuencia".

Asimismo, ha remarcado que, "si se confirma que se ha cometido alguna irregularidad, se tomarán las medidas oportunas con todas las consecuencias".