Suspendido el desfile del Pregó que da inicio de las fiestas de la Magdalena en Castelló por las lluvias

Archivo - Imagen de uno de los actos de la Fiesta de la Magdalena de Castelló de la Plana - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ/PROGRAMA DE FIESTAS

CASTELLÓ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castellón y la Junta de Fiestas, consultados los servicios de meteorología y ante la previsión de continuidad de las precipitaciones hasta las 18 horas de la tarde, han acordado la suspensión del desfile del Pregó.

En su lugar, se emplaza a los entes festeros a acudir a las 19.00 horas al punto de partida de la Cabalgata del Pregó en el Forn del Pla, para iniciar, si el tiempo lo permite, el desfile en el que el Pregoner pueda cantar el Pregó, ha informado el consistorio en un comunicado.