SVPC afirma que la dana agravó problemas de salud mental y exige una red pública "estable" para emergencia y seguimiento

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPC-AVAPIR) ha afirmado que la dana que el pasado 29 de octubre de 2024 asoló gran parte de la provincia de Valencia ha agravado los problemas de salud mental en la población, por lo que ha exigido una "red pública estable" de atención psicológica, tanto para atender las emergencias como para realizar seguimiento a medio y largo plazo.

La vicepresidenta de la SVPC-AVAPIR, Teresa Bobes, ha desgranado que "se han agravado los problemas de salud mental, sobre todo en personas que ya estaban siendo atendidas o habían sido atendidas en algún momento en la red de salud mental".

Al mismo tiempo, "personas que nunca habían tenido problemas de ansiedad empezaron a padecerla y quienes estaban un poco frágiles previamente vieron como esos síntomas se intensificaban", ha indicado la entidad en un comunicado.

La SVPC ha recalcado que se trata de "reacciones normales a un trauma colectivo ante un desastre natural", por lo que ha defendido la necesidad de "una red pública estable de atención psicológica especializada, no solo para atender las emergencias, sino también para acompañar el después y lo que tenga que venir".

Durante la dana, ha apuntado, "la respuesta clínica temprana funcionó y se está viendo en la reducción de urgencias por autolesiones y en la estabilización de muchos casos". Sin embargo, ha insistido en que "esta intervención eficaz ratifica la necesidad de continuar con la atención especializada".

Un año después de la dana, los especialistas reconocen que "la recuperación emocional va más lenta que la material". "No se trata solo de reconstruir casas, sino de reconstruir la sensación de seguridad. Más de 6.000 personas han necesitado atención psicológica tras la Dana, lo que da una idea del impacto", ha señalado Bobes.

No obstante, ha apuntado que también han visto algo "muy esperanzador", como son los vecinos que se ayudan, voluntarios que colaboran o familias que se sostienen. "Esa red humana, junto con la atención clínica, está siendo una de las mejores medicinas para todos los valencianos y las valencianas", ha enfatizado.

La SVPC-AVAPIR ha puesto en valor el trabajo de los y las especialistas en psicología clínica, que han estado trabajando en la primera línea, tanto en la fase de crisis como en el seguimiento posterior, y que han tenido un "papel fundamental de compromiso" con la ciudadanía.

"En los primeros días, el objetivo era contener el impacto, estabilizar a las personas y evitar que ese estrés agudo evolucionara hacia un trastorno postraumático, que es un cuadro ya de gravedad significativa. Después, hemos trabajado y seguimos trabajando en la evolución del trauma, en la gestión del miedo, y en la reconstrucción emocional", ha detallado Bobes.

Así, ha indicado que los especialistas en psicología clínica "siguen acompañando" a personas que aún sufren las consecuencias de lo vivido: pérdidas materiales, estrés agudo y postraumático, ansiedad persistente, inseguridad, duelos o rupturas en sus proyectos de vida. "Porque la salud mental no termina cuando cesa la emergencia. El impacto emocional permanece, y requiere atención profesional continuada", ha insistido.

"MIEDOS, INSOMNIOS, SOBRESALTOS"

En este sentido, la vicepresidenta de la SVPC ha precisado que lo que más ven en consulta son "miedos, insomnios, sobresaltos, o esa sensación de estar siempre en alerta". "A veces, a las personas les cuesta concentrarse, aparecen recuerdos intrusivos sobre las cosas que han vivido, o una tristeza profunda que no se va", ha señalado, algo que "no son signos de debilidad, sino respuestas humanas ante una situación que sobrepasó los recursos de muchas personas".

"Desde la psicología clínica ayudamos justo ahí, a entender lo que ocurre y a recuperar poco a poco la sensación de seguridad, porque parte de nuestro trabajo es ayudar a identificar esas sensaciones, a reconocer esas señales, ponerles nombre, y enseñarles que lo que sienten tiene sentido y se puede manejar", ha defendido Bobes.

En este punto, considera que la atención especializada "marca la diferencia, porque ayuda a transformar una experiencia potencialmente traumática en un proceso de recuperación real".