Swell actúa este sábado en València, el único concierto en España de su gira europea

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los nortamericanos Swell actuarán este sábado 22 en la sala Ram Club de Valpencia. Será la única fecha en España de su tour europeo, 'Everyday Sunshine', con el que rendirán homenaje a David Freel, vocalista y fundador de la formación que falleció el pasado año con 64 años.

La banda gira actualmente con su composición original, casi dos décadas después de su último disco, tocando los grandes éxitos de sus primeros cuatro álbumes compuestos cuando Freel seguía junto a ellos.

A medio camino entre el lo-fi y el indie-rock pero nutridos sutilmente por sonidos y actitudes post-punk, Swell es una banda de culto por derecho propio.

Surgidos en el San Francisco de los 90, recogieron como pocos la angustia juvenil propia del grunge para edificarla sobre unas letras que superan con creces la media de calidad de otras bandas de su generación, destacan los organizadores del concierto.

Swell son en sí mismos "un monumento al DIY ('do it yourself'), una banda con un legado que nunca perdió un ápice de fuerza". Para València promete un concierto emotivo, repleto de grandes éxitos, brindando un bonito homenaje a la memoria de uno de sus dos fundadores.

Originalmente comenzó siendo un dúo compuesto por David Freel (guitarrista y vocalista) y Sean Kirkpatrick (batería). En abril de 1990 publicó su primer álbum, de título homónimo, bajo un sello discográfico formado por ellos y llamado pSychosPecificMusic. Después fueron los teloneros de Mazzy Star en su primer concierto.

A lo largo de su carrera, Swell ha publicado nueve discos de estudio situándose en un pedestal dentro de la escena de culto independiente.

Su último disco publicado fue 'South of the Rain and Snow' en 2007. Sin embargo, 16 años más tarde, la banda ha decidido volver a unirse tras el fallecimiento de su fundador, David Freel, para rendirle homenaje en una gira por Europa.