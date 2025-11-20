El TACRC paraliza la licitación de la rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones hasta resolver un recurso

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido el procedimiento de la licitación de la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones de València, en el antiguo edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento, hasta la resolución del recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), según han confirmado fuentes de la Generalitat como propietaria del edificio.

La administración autonómica sacó el pasado 1 de octubre a licitación la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones por un importe de 1.952.735 euros. La Generalitat anunció este verano que este edificio se convertiría en 2026 en un espacio museístico que acogerá más de 220 obras de Joaquín Sorolla, fruto de un acuerdo con The Hispanic Society of America.

El Colegio de Arquitectos interpuso un recurso en materia de contratación impugnando la licitación y los pliegos. Posteriormente, el TACRC ha concedido la medida cautelar y ha suspendido el procedimiento hasta resolver el recurso.

Según la Generalitat, la comunicación de la suspensión del procedimiento por parte del TACRC ha coincidido con la primera reunión de la mesa de contratación que se ha celebrado este jueves por la mañana. El orden del día de la sesión contemplaba la apertura del sobre administrativo.

La reunión ha quedado suspendida a la espera de la resolución del recurso. Se han presentado dos licitadores, ambos en UTE: ERRE Arquitectura y Green Geometries Architects, detallan las mismas fuentes.