Taiat visibiliza en Les Arts a 'Las hijas de Bernarda' en una versión en clave de danza del clásico de Lorca

'Las Hijas De Bernarda' Se Suben A Las Tablas De Les Arts Con Una Versión Contemporánea Del Clásico De Lorca - LES ARTS

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Las hijas de Bernarda' de la compañía valenciana Taiat Dansa se sube a las tablas del Palau de Les Arts con una versión contemporánea del clásico del poeta Federico García Lorca con la danza como protagonista. El auditorio acoge el estreno absoluto de esta pieza como parte de la programación de la temporada y de la presente edición del festival Dansa València.

El espectáculo, que se podrá disfrutar en el auditorio desde el 17 al 19 de abril, se ha presentado este miércoles en rueda de prensa y ha contado con la presencia del director de Les Arts, Jesús Iglésias Noriega; la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora; y de Meritxell Barberá e Inma García, directoras y coreógrafas de la compañía.

Inspirada en la versión de Mats Ek (1978), las creadoras Taiat Dansa proponen una pieza escénica protagonizada por cinco bailarinas que fusiona danza, música en directo, teatro, cine, instalación y arte visual. El montaje combina textos originales y fragmentos de Lorca con los creados por la cineasta Paula Ortiz, en una pieza que "evoca una ópera contemporánea donde la coreografía es eje principal".

Cobran también protagonismo el canto, palabra, flamenco y la música orquestal y moderna, compuesta por David Barberá, en "un homenaje al folclore andaluz y a la sensibilidad artística de Lorca".

Según ha explicado Mertixell Barberá, lo que diferencia su propuesta al clásico del poeta granadino es que el espectáculo busca "invisibilizar" a Bernarda Alba para poder centrarse en sus cinco hijas, algo que, a su juicio, puede ser "el éxito" de esta nueva versión contemporánea del clásico.

"TODAVÍA TIENE MUCHO QUE OFRECER EN LA ACTUALIDAD"

Para la creadora, el texto de Lorca "todavía tiene mucho que ofrecer en la actualidad", ya que sirve para defender la idea de que necesitamos ser "colectivo fuerte" como sociedad para evitar que nos lleve el "caos".

Una cuestión que, a su parecer, ocurre en 'La casa de Bernarda Alba' ya que son las propias hermanas las que sostienen "ese poder patriarcal" y "las que intentan, por encima de todo, que el honor familiar siga siendo que la sexualidad de cada una de ellas no se expanda, para que ese honor familiar sea lo que las proteja".

Sobre la coreografía, Barberá ha señalado que con las bailarinas se ha trabajado sobre la "política corporal del encierro" para poder representar "el encierro de cinco mujeres en una casa durante tantos años": "Es algo tan aberrante que necesitábamos trabajar desde esa fisicalidad tan opresiva, para encontrar la cualidad de movimiento que, al final, distingue a la obra y que nos hace sentir especialmente felices", ha apuntado.

En cuanto a la representación de Bernarda Alba durante el espectáculo, Inma García ha destacado que este personaje está presente durante "toda la función" materializada como "esa idea de poder" que se sitúa sobre las hijas en todo momento, como si fuera "el Gran Hermano".

"Hemos intentado crear ese punto de tensión del espectáculo en el que hay algo que nos acecha todo el tiempo a través del espacio sonoro, a través de las imágenes que se construyen, de esas frases, sentencias que son universales y que todos conocemos y que llevan a un imaginario de una España de la época que queda ahí, que es historia", ha subrayado.

Asimismo, la directora sostiene que 'Las hijas de Bernarda' es "una versión muy contemporánea" que se centra "poco" en el "imaginario conocido de Lorca" ya que en esta pieza las bailarinas "no van de negro, no hay peinetas y no hay referencias claras" a la obra original.

FOLCLORE REPRESENTADO EN LAS BAILARINAS

En esta línea, Meritxell Barberá ha apuntado que la parte del folclore "está en el cuerpo de ellas o en símbolos que aparecen en el espectáculo de una manera sutil" y, ha añadido: "Creo que los temas universales de intimidad, de sexualidad, lo religioso, las relaciones entre ellas, el infierno y todos esos temas son los que sostienen los cimientos de la casa más allá de cosas más icónicas".

Por su parte, la directora de Artes Escénicas ha puesto en relieve la colaboración de Les Arts con Dansa València en la producción del espectáculo y ha indicado que contar con Taiat Dansa para este proyecto es "una apuesta segura" porque "tienen un rigor excepcional a la hora de trabajar" y "trabajan todas las partes de la producción con extremo cuidado": "Creo que será uno de los éxitos del festival", ha afirmado.

Igualmente, Jesús Iglesias Noriega ha enmarcado la colaboración de Les Arts y Dansa València en la apuesta por establecer sinergias con los principales activos del tejido cultural de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de la danza como uno de los ejes fundamentales de Les Arts que, con motivo del XX aniversario de la institución, ofrece la programación más ambiciosa de esta disciplina desde su inauguración, a la que dedica, asimismo, una nueva iniciativa, los Viernes de Danza.

'Las hijas de Bernarda' será la cuarta nueva producción de danza de Les Arts en la actual etapa artística después de 'Prometeo' de Asun Noales (2025), 'Titanas' de Sol Picó (2022) y 'Âtman, el comiat' de Ananda Dansa (2020).

Lara Misó, Julia Cambra, Irene de la Rosa, Mariona Jaume Camps, Eila Vals, Wilma Puentes y Celia Sandoya conforman el cuerpo de baile del espectáculo que cuenta con escenografía de Alessio Meloni, iluminación de Rodrigo Ortega, creación audiovisual de Sergi Palau y vestuario de Estudio Savage, textos de Paula Ortiz, dramaturgia de Roberto Frattini y música de 'Caldo' David Barberá y la participación del bajista Miguel Villanueva y la soprano especializada en música barroca y antigua, Èlia Casanova.