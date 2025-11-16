El talento femenino se alza con la mitad de los reconocimientos en los XX Premis Ovidi

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El talento femenino ha brillado "con fuerza" en los XX Premis Ovidi celebrados este domingo en el Teatro Calderón de Alcoi, en Alicante, en un acto "lleno de emoción y memoria", según ha informado la organización en un comunicado.

La mitad de los galardones de la música en valenciano han ido a parar manos de mujeres creativas, "un hecho inédito hasta ahora que confirma la transformación profunda de la escena musical en valenciano y su momento de plenitud", han apuntado las mismas fuentes.

La Maria, Sandra Monfort, Esther, Abril, Jazzwoman y Marala han protagonizado una noche donde la mirada, la voz y la narrativa femenina han marcado el polo artístico.

Abraham Rivas con dos premios --mejor disco de Canción y mejor Letra por 'L'hivern perfecte'-- y La Maria con otros dos --Mejor disco de Folk y Mejores Arreglos y Producción por 'Robina'-- han sido los dos grandes triunfadores de la noche, aunque en general ha sido una gala muy repartida.

Entre las mujeres también ha destacado Sandra Monfort, que se ha llevado el galardón a Mejor Canción con 'Bandida'; Esther se ha hecho con el premio al Mejor disco de Pop con 'Tot comença'; Abril se ha impuesto en la categoría Revelación con 'Instruccions per estimar una cirera', un galardón otorgado por Escola Valenciana; Jazzwoman ha encabezado el podio con Hip hop y Electrònica i Marala ha conquistado el premio al Mejor Videoclip con 'Patrona', firmado por Enric Alepuz y Tristan Smag.

El resto del palmarés ha estado marcado por la solidez y la diversidad estilística. Además de los dos galardones de Abraham Rivas, Bertomeu ha conquistado la categoria de Música Familiar; Auxili se ha llevado el de Mejor Disco de Mestizaje; Mox ha ganado el premio a Mejor Disco de Rock y L'Home Brut ha sido galardonado por la portada de 'Monument al desastre' d'Eneas Ribelles.

'LLADRES DE SOBRETAULA'

El premio extraordinario a la Mejor canción sobre la dana ha reconocido la fuerza colectiva de 'Lladres de sobretaula', una pieza interpretada por Zoo, Malifeta, Ciudad Jara, La Raíz, Abril, Tito Pontet y Los Chikos del Maíz. El premio lo han recogido en nombre de los ganadores Rosa Álvarez, Mariló Gradoli y Empar Puchades, en representación de las asociaciones de familiares de las víctimas.

En el veinte aniversario de los Premis Ovidi, el Col·lectiu Ovidi Montllor ha reconocido a los cantautores alcoianos Jorge Gil y Francesc Moisés con el Premio Trayectoria, y el mítico espacio de Alcoi L'Escenari con el Premio Apoyo a la Música en Valenciano.

También se ha vivido el estreno Premi Guillem Agulló dedicado a artistas que defienden la libertad y la lucha antifascista, que ha sido otorgado a Pablo Hasél, en un acto emotivo a cargo de los padres de Guillem, Carme y Guillem.

La gala ha contado con diversos momentos musicales como un combo creado para la ocasión con tres ex Arthur Caravan (Pau Miquel Soler, Toni Blanes y Pablo González) y dos ex Batà (Carles Llinares i Rebeca Sanjuan), a los cuales se ha sumado Hugo Mas. El grupo ha interpretado versiones de Ovidi y poemas alcoyanos.

Con 216 trabajos evaluados --93 discos y 123 sencillos--, los Ovidi constatan que la música en valenciano "vive un momento expansivo y resiliente, capaz de crecer hasta en un contexto de desatención institucional", ha advertido en su discurso el presidente del COM, Jesús Barranco. "Porque sin la colaboración del Ayuntamiento de Alcoi y Caixa Popular, la fiesta de la música en valenciano no hubiera sido posible", ha dicho.

En este sentido, el representante del Col·lectiu Ovidi Montllor ha aplaudido la "implicación" municipal en un tiempo en que "otras administraciones dan la espalda, irresponsablemente, y niegan el apoyo a un activo estratégico como es la música en valenciano". "Y, en general, a la cultura en valenciano, que quieren debilitar", ha señalado.

Por último, el presidente del COM ha dado las "infinitas gracias" a los centenares de donantes que han ayudado a los artistas valencianos afectados por la dana y ha repasado "veinte años y un listado inagotable de historias y de canciones" de los Premis Ovidi.