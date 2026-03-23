Archivo - El Talia apuesta por la tradición y la innovación en el XVII Ciclo de Panorama Flamenco - TEATRE TALIA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XVII Ciclo de Panorama Flamento que regresa por primavera al Teatre Talia de València en una nueva entrega que apuesta por el diálogo entre la tradición y la innovación.

El Talia presenta junto a Mestizarte Events un nuevo ciclo que reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama actual, así como propuestas que exploran nuevos lenguajes dentro del flamenco, acercando el género a públicos diversos, según ha informado la sala en un comunicado.

El ciclo arranca este martes 24 de marzo con Dual. Mercedes Ruiz & Santiago Lara, un espectáculo íntimo de guitarra, música y baile en el que ambos artistas, jerezanos y referentes del flamenco contemporáneo, despliegan una complicidad construida a lo largo de más de 25 años de trayectoria conjunta.

La programación continuará el 21 de abril con Goya Live Art, una propuesta escénica que invita al espectador a adentrarse en el universo del pintor a través de un viaje inmersivo donde el flamenco dialoga con la fuerza del imaginario popular y la cultura gitana.

El 12 de mayo será el turno de La Mesa Redonda, el nuevo trabajo del guitarrista Paco Soto, un proyecto que transita entre el flamenco, el jazz y las músicas del mundo, reflejo de un recorrido artístico que va de Tánger a Nueva York.

El ciclo continuará el 16 de junio con Otra piel, una propuesta íntima y contemporánea en la que la bailaora valenciana Sandra Ruiz propone "un viaje escénico a través de la identidad, la tradición y la transformación".

Acompañada por un elenco musical, la obra entrelaza danza, música y palabra en un discurso emocional que abre el flamenco a nuevos lenguajes como el jazz.

Como broche final, el 14 de julio, el Teatre Talia acogerá el Homenaje Tributo a Parrita, un encuentro concebido desde el respeto y la admiración por parte de artistas flamencos valencianos para celebrar la huella de una figura imprescindible del flamenco y mantener viva su música.

Con esta nueva edición de Panorama Flamenco, el Talia reafirma su compromiso con la difusión de este género, apostando por una programación que pone en valor "tanto la raíz como la evolución del flamenco en la escena actual".