Tastarròs se convierte este fin de semana en "un punto de encuentro entre los ciudadanos y el arroz de Valencia"

La feria gastronómica Tastarròs, que celebra su edición de 2025 en la plaza del Ayuntamiento de València, se convierte este fin de semana en "un punto de encuentro entre los ciudadanos y el arroz de Valencia".

Así lo ha indicado el gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, Santos Ruiz Álvarez, en declaraciones a Europa Press TV, en las que ha expresado que el evento quiere que la gente "vea la diversidad de arroces que es capaz de producir la hostelería valenciana, desde la paella tradicional valenciana hasta arroces muy creativos, como un arroz de oliveras que hace el Poblet, dos estrellas Michelin".

En esta línea, ha destacado que la cita gastronómica también pretende dar a conocer "la cultura asociada al cultivo del arroz": "Nuestros cantos tradicionales, como el 'cant de batre', que cantamos mientras labramos el arroz para que se seque".

"Queremos también dar visibilidad al proceso de elaboración, que conozcan cómo se va desde el grano en cáscara hasta el grano blanco que podemos encontrar en los supermercados", ha agregado.

Igualmente, ha señalado que Tastarròs quiere descubrir al arrocero del futuro. "Hoy se presentan siete jóvenes cocineros dispuestos a demostrar que ellos son el futuro del arroz de Valencia. Están haciendo arroces, algunos muy ingeniosos", ha resaltado.

El gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia ha puesto en valor que en este evento pueden encontrarse arroces de "todo tipo": "Desde los muy creativos, como un arroz de maíz con setas fermentadas, un arroz de vaca madurada, arroz hecho con carrilleras. Infinidad de arroces".

Asimismo, la feria es "un polo de divulgación de la cocina del arroz". Por ello, pasan por su escenario algunos de los mejores restaurantes de València para "ofrecer recetas, para enseñar a cocinar el arroz desde diferentes vertientes o visiones, arroces muy creativos y arroces muy tradicionales", ha apuntado, al tiempo que ha confesado que su favorito del evento es "la paella de Vicente Rioja, la mejor paella de Valencia"

"El arroz en Valencia es familia. Es un plato de fiesta, es un plato donde se dan cita los abuelos y los niños, como en el Tastarròs, que podréis ver desde personas muy mayores hasta chavales muy jóvenes", ha sostenido.

Y ha añadido: "Es verdad que siempre pasa gente nueva, pero es verdad también que tenemos público que viene un año detrás de otro buscando ese arroz nuevo que no han probado nunca de ese restaurante que es fetiche que han visto en la televisión y que, por una ración de cinco euros, ellos quieren también pegarse el lujo de probarlo".