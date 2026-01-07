El Teatre Arniches inaugura el año con 'Sueño', un Shakespeare para todos los públicos - GVA

ALICANTE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, abre 2026 en el Teatre Arniches con la producción internacional 'Sueño', de la Compañía Criolla, procedente de Argentina. La obra, basada en el 'Sueño de una noche de verano' de William Shakespeare, podrá verse el viernes 9 de enero, a las 19.30 horas.

Se trata de un espectáculo para todos los públicos que, desde su estreno en 2020, se ha convertido en un verdadero éxito de crítica y público, realizando más de trescientas funciones, tanto dentro como fuera de su país, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

'Sueño' ha participado en festivales alrededor del mundo y recibido múltiples premios y distinciones, entre ellos el del Certamen Internacional Barroco Infantil del Festival de Teatro Clásico de Almagro en 2024 y cuenta con el sello de espectáculo recomendado por La Red de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública de España.

La trayectoria de la Compañía Criolla tiene una importante vinculación con la reformulación de grandes clásicos para acercarlos a nuevos públicos. Gracias a sus múltiples capas de interpretación, y a una mirada ágil y joven, algunas instituciones, como la Escuela de espectadores de Buenos Aires, la cataloga como la puerta de entrada ideal para quienes se interesan en los clásicos universales por primera vez.

Lucía Baya Casal, Ramiro Delgado, Julia Gárriz y Emiliano Dionisi quien además dirige la pieza, encarnan a todos los personajes de la obra original, en un verdadero torbellino teatral plagado de recursos escénicos, despliegue físico, poesía y mucho humor.