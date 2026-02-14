El Teatre Principal de Castelló recibe el clásico 'Los dos hidalgos de Verona' de Shakespeare

La obra ‘Los dos hidalgos de Verona’ de Shakespeare - GVA

El Institut Valencià de Cultura presenta el domingo 15 de febrero, a las 19.00 horas, en el Teatre Principal de Castelló el clásico 'Los dos hidalgos de Verona' de Willian Shakespeare, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La obra, producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y dirigida por el reconocido director británico Declan Donnellan, es una de las primeras comedias en las que Shakespeare afina las tensiones entre amistad y amor. La amistad entendida como "una forma de amor sin sexo estaba siendo tratada desde muchas perspectivas y enaltecida como una forma de alto compromiso sentimental opuesta a las relaciones amorosas".

Escrita poco antes de 'Romeo y Julieta', la pieza comparte temas y recursos dramáticos similares. Además, incluye a uno de los criados cómicos más representativos, que influiría en el teatro posterior del autor y de sus seguidores.

El director y dramaturgo de 'Los dos hidalgos de Verona', Declan Donnellan, ha destacado que "es bastante probable que esta sea la primera obra de Shakespeare. En ella se encuentra la semilla de los que luego se convertirán en sus grandes temas. Por ejemplo, los jóvenes amantes confundidos por el amor que escapan de la ciudad y se pierden en el bosque, o la mujer que se disfraza de hombre para seguir a su amado.

La obra cuenta con las interpretaciones de Prince Ezeanyim, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alberto Gómez Taboada, Alfredo Noval, Carmen Mayordomo, Irene Serrano, Jorge Basanta y Antonio Prieto Díaz.

La representación forma parte del abono de invierno del Teatre Principal de Castelló. Últimas entradas a la venta en taquilla y en la web del IVC.