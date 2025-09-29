El Teatro Flumen acoge el estreno de 'La Casa del Mar', una historia de pérdidas, encuentros y segundas oportunidades

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Flumen de València acogerá el estreno de la obra de teatro 'La Casa del Mar', una obra "íntima" y "conmovedora" que invita al espectador a asomarse a los abismos de la pérdida y a la fuerza transformadora de los encuentros inesperados.

Esta nueva producción de Teaser Films, dirigida por Tonet Ferrer y escrita junto a Jordi Lérida, se estrenará el próximo 10 de octubre a las 20.00 horas, han informado responsables de la producción en un comunicado.

La trama presenta a Aurora, una mujer que, tras la trágica muerte de su marido, descubre que su vida entera se ha desmoronado: los planes de futuro se evaporan y la ruina económica sacude los cimientos de su estabilidad. Desorientada, decide refugiarse en la Casa del Mar, la cabaña junto al acantilado que habían imaginado como lugar de retiro.

Allí se cruza con Laia, una joven que desde niña ha encontrado en ese mismo lugar un refugio frente a sus propios fantasmas. Lo que comienza como un encuentro casual pronto se transforma en un vínculo inesperado, capaz de iluminar el camino hacia la aceptación, la resiliencia y la esperanza.

Sobre el escenario, Miriam Díaz Aroca y Zoe Munera dan vida a este "intenso" duelo generacional, y ofrecen al público una experiencia cargada de "verdad, emoción y ternura". "Es una historia sobre cómo reconstruirse cuando parece que todo está perdido. Sobre el poder sanador de los vínculos humanos y del mar, que guarda nuestros recuerdos pero también nos invita a empezar de nuevo", ha destacado el director de la obra.

Recomendada para mayores de 12 años, esta obra combina una puesta en escena "original" con un texto "profundo y emotivo" que conecta con la memoria y la sensibilidad del público. Las últimas entradas están a la venta en la web del Teatro Flumen y en taquilla.