Teatro Off abre al público general el musical 'Anatomía del silencio' para luchar contra el acoso escolar

Anatomía del Silencio en Sala OFF - SALA OFF

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Teatro Off de València abre el público del musical 'Anatomía del silencio' con dos funciones para el público general programadas los próximos días 21 y 22 de noviembre.

Tras su estreno en febrero, el montaje, estrenado en febrero, forma parte de la programación escolar de la sala y es una de las producciones "más comprometidas" de Off Compañía.

Se trata de un musical que "pone el foco en una de las caras menos visibles del acoso escolar: el silencio de quienes presencian situaciones de bullying y no saben cómo actuar".

Aunque el espectáculo forma parte de la programación educativa de Teatro Off durante todo el curso escolar, la sala ha querido abrir estas dos representaciones para que cualquier espectador pueda acercarse a una propuesta que invita a reflexionar sobre la convivencia, la empatía y la responsabilidad colectiva frente al acoso.

De los creadores de 'Bruno, el musical que lo cambió todo', 'Anatomía del silencio' cuenta la historia de Oriol, Clara y Sergio, tres amigos que afrontan el final del instituto mientras preparan su última actuación para el festival de fin de curso. Sus preocupaciones habituales --los exámenes, las despedidas y la incertidumbre ante el futuro-- quedan en un segundo plano cuando conocen una noticia que sacude a toda la comunidad educativa: una compañera se ha quitado la vida tras sufrir acoso escolar.

A partir de ese momento, deciden transformar el escenario en un espacio desde el que dar voz a una realidad que muchas veces pasa inadvertida. Las miradas que se apartan, los grupos que excluyen, los mensajes que se reenvían sin pensar en sus consecuencias o la pasividad de quienes observan son algunas de las situaciones que la obra pone sobre la mesa.

Con música, interpretación y emoción, 'Anatomía del silencio' plantea una pregunta que interpela directamente al espectador: ¿qué hacemos cuando vemos que alguien está sufriendo? Lejos de quedarse únicamente en el relato del acoso, el musical habla también de amistad, de crecer, de equivocarse y de aprender a posicionarse.

La propuesta cuenta con el respaldo de los Premis OFF, donde Alba Vela obtuvo el galardón a Mejor Actriz Principal. Además, fue finalista en las categorías de Mejor Musical Original y Mejor Diseño de Sonido, este último a cargo de Jesús Martínez.