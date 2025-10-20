Teatro Off celebra los 50 años de 'Rocky Horror Show' con su musical más salvaje

El desmadre vuelve al Teatro Off: Rocky Horror Show celebra los 50 años de la película con su musical más salvaje - ESTELA LATORRE

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Off de València programa un octubre más 'Rocky Horror Show', el musical más irreverente, divertido y gamberro de la escena teatral, que este año coincide con el 50 aniversario del estreno de la mítica película.

A partir del 23 de octubre y hasta el 2 de noviembre, de jueves a domingo, el público podrá disfrutar de una experiencia inmersiva llena de risas, confeti, cabaret, locura y "mucha, mucha perversión", avanza la sala.

Inspirado en la película de culto, el espectáculo traslada a escena la historia de Brad y Janet, una pareja de recién prometidos que, tras sufrir una tormenta, llegan a un misterioso castillo donde conocerán a un grupo de personajes tan extravagantes como icónicos que acabarán arrastrándoles a una noche de absoluto disfrute y desenfreno.

Este año, la ocasión es doblemente especial: se cumplen 50 años del estreno cinematográfico de 'The Rocky Horror Picture Show', todo un icono de la cultura pop.

Teatro Off invita al público a celebrarlo por todo lo alto durante la temporada de Halloween en una fiesta diferente y participativa, donde cada espectador puede escoger entre disfrutar del espectáculo en butaca o en mesa, para vivirlo de una forma más inmersiva.

Durante siete años consecutivos, 'Rocky Horror Show' se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes del teatro musical en València. Cada edición reúne a un público entregado que canta, baila y participa incluso antes de que empiece la función --y muchos no dudan en venir disfrazados--, creando un ambiente de auténtica celebración escénica.

LA LEYENDA DE DRÁCULA

Tras las funciones de 'Rocky Horror Show', Teatro Off se prepara para un estreno de altura: 'Drácula, la leyenda', la nueva gran producción de Off Compañía, con 15 intérpretes en escena, música original, efectos especiales, vuelo escénico y una puesta en escena espectacular.

Una propuesta impactante que promete sumergir al público en una experiencia teatral Para seguir disfrutando del ambiente más oscuro, sensual y teatral del otoño en València.