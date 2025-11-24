El Teatro Off reinventa 'Drácula' en versión musical

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Drácula, la leyenda. El musical' celebra su estreno oficial el próximo miércoles 26 en el Teatro Off de València, tras iniciar sus funciones previas el pasado 8 de noviembre.

Esta producción, una de las más grandes que Off Compañía ha llevado a escena, llega a su estreno fortalecida por un proceso creativo en el que el público ha tenido un papel fundamental. Durante este período, el equipo artístico ha recogido impresiones, reacciones y comentarios que han servido para ajustar y desarrollar la puesta en escena.

Desde la sala destacan que la recepción del público confirma que se trata de "una producción de gran impacto, con un nivel artístico y técnico poco habitual en la cartelera actual".

El musical presenta una versión emocionante del mito literario de Bram Stoker, combinando la fuerza del teatro musical con una atmósfera gótica de enorme potencia estética. El resultado es un viaje escénico que explora el deseo, el misterio y el poder, donde los personajes se enfrentan a sus propios demonios en una frontera difusa entre lo humano y lo eterno.

Dirigido por Toñi B. Forascepi y Pedro Giménez, con banda sonora original de Víctor Lucas, esta producción nace con la intención de cautivar al público gracias a su combinación de emoción, belleza y espectacularidad. Para esta propuesta, el equipo artístico, técnico y de producción ha dedicado meses de trabajo con el objetivo de construir un espectáculo que fusiona teatro, música, danza, tecnología escénica y efectos visuales de última generación, creando una experiencia inmersiva para los espectadores.

El reparto --integrado por Albert Díaz, Azucena Cirilo, Empar Esteve (Xiri), Pau Vercher, Fran García, Fer Barber, Pedro Ruiz, Xavi Barbié, Jairo Carrasco, Begoña Martín, Paula Brunet, Rocío Reolid, Guillem Mañas, Luis Ochoa y Ángel Aranda-- da vida a esta historia llena de pasión, oscuridad y amor eterno.

Permanecerá en cartel hasta el 1 de febrero, con funciones de miércoles a domingo a las 20 horas y sesiones especiales durante el puente de la Constitución y las fiestas navideñas. Las entradas están disponibles en la web de Teatro Off.