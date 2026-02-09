Teatro Off "rompe el silencio" frente al bullying con el musical 'Anatomía del silencio' - TEATRO OFF

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Off Compañía presenta 'Anatomía del silencio', un musical que aborda el 'bullying' silencioso, ese que "no siempre se ve pero se siente, y del que muchas veces formamos parte sin darnos cuenta". Bajo el lema #RompeElSilencio, el grupo teatral invita a jóvenes y adultos a "formar parte del cambio" en la sala Off Teatro de València.

Es la segunda vez que la compañía trata el tema del acoso escolar. La anterior ocasión lo hizo de la mano del multipremiado y aplaudido por la crítica: 'Bruno', el musical que "lo cambió todo". 'Anatomía del silencio' también ha sido escrita y dirigida por Víctor Lucas y Mamen Mengó y contará con banda sonora original, ha informado Teatro Off en un comunicado.

La historia sigue a tres amigos --Oriol (Ovidi Calderón), Clara (Alba Vela) y Sergio (Yeray Varo)-- que afrontan el final del instituto entre exámenes, despedidas y la sensación de que una nueva etapa les espera. Mientras preparan su última actuación para el festival de fin de curso, reciben la noticia de que una compañera se ha quitado la vida tras sufrir acoso.

Impulsados por el deseo de "visibilizar lo invisible", los protagonistas utilizan el escenario como "altavoz" para mostrar el 'bullying' silencioso con las miradas que se apartan, los grupos que se cierran y los mensajes que se reenvían "sin mala intención". Cada nota, cada palabra y cada silencio se convierte en un recordatorio de que "escuchar y hablar importa, y que todos podemos ayudar a que alguien se sienta menos solo".

Bajo el lema #RompeElSilencio, Off Compañía invita a jóvenes y adultos a formar "parte del cambio". 'Anatomía del silencio' es "más que un musical, es una conversación pendiente sobre crecer, equivocarse, aprender y no quedarse callado", ha señalado.

El musical ofrecerá funciones escolares antes del estreno oficial abierto al público general el 14 de febrero, y durante toda su estancia en cartel. Las funciones al público general serán los sábados y domingos del 14 de febrero al 1 de marzo en Teatro Off.