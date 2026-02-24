El Teatro Principal de València sube a escena el sentimiento del duelo con la íntima y premiada 'Matres'

El Teatro Principal de València acoge el espectáculo 'Matres' - ARIAN BOTEY

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de València pone en cartel, los próximos días 27 y 28 de febrero, el espectáculo 'Matres', un espectáculo que "nace de lo más íntimo para llegar a un sentimiento universal", como es el duelo ante la pérdida de un ser querido.

La obra, dirigida por Rosa Díez, integrada en el ciclo 'Poéticas del duelo', es una producción de la compañía Campi Qui Pugui. Aitana Giralt, Cristina García, Erik Varea, Jordi Pedrós interpretan y firman el texto junto a Marc Espinosa.

El montaje obtuvo el premio Premio del Público de la Mostra d'Igualada 2025 al Mejor espectáculo; Mejor autoría en los Premios FETEN 2025 y Mejor espectáculo familiar de los Premis de la Crítica d'Arts Escèniques de Catalunya 2025.

'Matres' es un espectáculo que nace de lo más íntimo para llegar a un sentimiento universal. Es una propuesta de teatro de texto, que combina la interpretación actoral con máscara, con el uso de títeres, en un formato mediano-grande para escenario.

Se trata de una historia basada en la vivencia personal de Jordi Pedrós, uno de sus creadores, sobre los sentimientos y las preguntas que se encontró en su infancia cuando su madre murió, señala el Institut Valencià de Cultura (IVC) enm un comunicado.

Es la historia de un niño que crece en un pequeño pueblo rodeado de pájaros, de flores de manzanilla y de tres mujeres de tres generaciones: la madre, la abuela y la tía. Las tres madres de Jordi, el niño. Cuatro intérpretes al servicio de una historia que trata la infancia, la maternidad y la muerte, pero sobretodo la vida, con naturalidad y humor.

El espectáculo está creado con el asesoramiento de la pedagoga Alba Pelegrí, especialista en acompañamiento al duelo de jóvenes y de los más pequeños. Pero también, afirman desde la compañía, es un espectáculo que refleja el amor de una vida entera, como homenaje a tres mujeres de tres generaciones y a las muchas maneras que hay de amar y cuidar; a las diferentes madres que acompañan en la vida.