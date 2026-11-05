El Teatro Rialto presenta la comedia 'Disección de la bondad en tres actos', de Tiziano Teatro

'Disección De La Bondad' En El Rialto - GVA

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València programa la comedia teatral 'Disección de la bondad en tres actos', de la compañía Titzina Teatro, los días 7 y 8 de noviembre. La obra creada, dirigida e interpretada por Diego Lorca y Pako Merino, explora desde el humor y la reflexión, los límites de la verdad, el fraude y la naturaleza humana.

Diego Lorca y Pako Merino fundaron Tiziano Teatro en 2001, una compañía que se caracteriza por un teatro antropológico que se nutre de la búsqueda y exploración de la vida de otras personas para llevar a escena lo esencial del ser humano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Tras un largo proceso de investigación y documentación con peritos, aseguradoras, detectives, estafadores y estafados, Titzina disecciona tres vidas comunes: las motivaciones, las estrategias y la psicología del engaño.

La propuesta adopta la forma de farsa en tres actos, construida ante y con el público. Utiliza el ilusionismo, tres relatos independientes y los personajes para inducir a una experiencia engañosa sobre la naturaleza de la verdad.

En las partes, un mago y su asistente utilizan todos los métodos imaginables para percibir la pensión de una madre fallecida; un agricultor adapta su memoria para conseguir el cobro de una indemnización millonaria y un defraudador encantador con mil identidades saquea a su entorno más cercano.

Según ha explicado Lorca, "no existía inicialmente la intención deliberada de escribir un texto que provocara el engaño sobre el lector de la obra escrita o el público de la obra escénica, pero en cierta medida la convención teatral puede entenderse como un fraude consensuado entre el actor y el público".