Técnicos del Ayuntamiento responden al Ministerio que la supermanza de Petxina cumple con las bases previstas

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ayuntamiento de València han contestado el requerimiento del Ministerio de Trasportes sobre la supermanzana de la Petxina que "el estado actual de la actuación cumple lo solicitado y concedido, por lo que no hay infracción". Y, además, "cumple los objetivos generales y específicos de las Bases y Convocatoria, la Resolución de Concesión y las modificaciones de los mismos realizadas por el Ministerio".

Asimismo, concluyen que las actuaciones realizadas por esta Administración municipal tras el acta de recepción de la obra atienden a "ajustes técnicos" de la fase de puesta en marcha y que se enmarcan en el deber de mantener la "subactuación operativa".

Además recuerdan al Ministerio que "no habiéndose alterado los términos y condiciones de los solicitado y concedido no procede comunicación inmediata o solicitud de modificación" y añaden que "se han cumplido las obligaciones de sometimiento a control y supervisión y la de informe periódico. Los ajustes técnicos constan en el quinto informe semestral".

Otra de las conclusiones dadas al Ministerio es que el plazo de la actuación finaliza el 31 de diciembre de 2024, "por lo que nos encontramos en forma y plazo, de cualquier debate en relación a los parámetros ejecutados, ya que la actuación no se encuentra finalizada", apostillan.

Por último se ha contestado al Ministerio que su requerimiento "supone una afrenta al racional debate administrativo, iniciando una primera actuación subsanatoria, derivada a la lógica labor de control administrativo, artículo 24 de la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, pero continuando con una manifestación del reintegro económico de la ayuda concedida, (artículo 25 de la citada Orden), sin audiencia previa instructora ni derecho a la contradicción alegatoria que sustente tal pretensión, por lo que formalmente queda viciada de defectos de anulabilidad de ese acto administrativo y finalizando como colofón a la inadecuada tramitación del escrito, con una exposición de la potestad sancionadora, sin causa justificativa alguna que basamente tal proclamación (artículo 26 de la citada Orden)".

"Es decir, si no hay acreditado incumplimiento alguno de hitos y objetivos generales y específicos programados de la actuación, incluidos los objetivos CID descritos y su campos de intervención, de la solicitud o concesión, no puede haber acto resolutor de revocación alguna de la ayuda concedida, ni puede haber reintegro derivados del mismo ni en última instancia, por supuesto, que no se da ninguna tipicidad concurrente ni con la potestad sancionadora ni con la apertura de procedimiento sancionador alguno", concluye la respuesta municipal al Ministerio.

INFORMES TÉCNICOS URBANISMO Y MOVILIDAD

En la respuesta al Ministerio se han anexado los informes técnicos de las áreas de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento sobre los ajustes realizados en la supermanzana de La Petxina tras su puesta en funcionamiento y tras recibir el pasado 8 de mayo el informe del Plan de recuperación de espacio público en los distritos número 3 Extramurs y número 2 Eixample en los que se detecta deficiencias y debilidades en el uso del espacio y, por tanto, "se han hecho unos ajustes técnicos con nueva señalización implementada y el aumento del número de los hitos delimitadores, los cuales vienen a reforzar la seguridad del espacio recuperado para el peatón". Además se han tenido en cuenta las numerosas quejas presentadas por los vecinos de la zona.

Como concluye el informe de los técnicos del área de Urbanismo, "se han realizado ajustes técnicos y mejoras que no representan un incumplimiento o modificación esencial del objeto de la actuación ni un incumplimiento de los hitos y objetivos del Programa ZBE-2021".

En respuesta al Ministerio, el informe señala en sus conclusiones que las actuaciones posteriores se han ejecutado para mejorar el proyecto original después de 15 de meses de puesta en servicio tras detectarse insuficiencias en la señalización y de protección de espacios peatonales definidos en el Proyecto original, "por lo que cabe calificar de mejora sustancial esta actuación posterior".

Así mismo, indican que desde la creación de la supermanzana de la Petxina se han recibido en la Ayuntamiento numerosas quejas y sugerencias por parte de los vecinos sobre la zona que han llevado al Ayuntamiento a adoptar una serie de medidas que no merman el espacio peatonal y que suponen la creación de 10 plazas de estacionamiento de motocicleta, 6 de turismo (reversibles) y el cambio de uso de 12 de las 24 plazas de carga y descarga, así como la creación de una nueva plaza para personas de movilidad reducida entre estas 12 plazas reconvertidas. Por tanto, no se ha restado espacio peatonal para crear estas nuevas zonas de estacionamiento para residentes, alegan.

Respecto a las plazas de motocicletas, se han creado en zonas pequeñas sin uso peatonal útil puesto que hasta ahora estacionaban en las aceras, recuperándose así espacio para el peatón. Según los técnicos, "la pérdida de espacio peatonal se debe considerar neutra o residual ya que estos vehículos antes ocupaban la acera y el espacio peatonal utilizado para generar estas plazas tenía un uso nulo".

El informe remitido al Ministerio recuerda que el proyecto de la supermanzana supuso la supresión de 256 plazas de aparcamiento libre, lo que ha complicado el estacionamiento de los vecinos en la zona, por lo que se han creado seis plazas de estacionamiento de carácter temporal en los espacios destinados a terraza de bar ya que hoy en día no existen peticiones sobre estos espacios. Estas nuevas plazas son de uso provisional como zona de aparcamiento para residentes hasta que se solicite su ocupación para terraza, por lo que son reversibles y provisionales hasta que se solicite la ocupación.

En cuanto a las plazas de carga y descarga, se han cambiado 12 de las 24 plazas de carga/descarga en 11+1 plazas de estacionamiento, al existir un exceso de las primeras, puesto que anteriormente a la supermanzana no había reserva de plazas de carga y descarga y 24 es una cifra sobredimensionada vistos los comercios existentes, lo que ha provocado un uso indebido de las mismas, ya que los vecinos las utilizan como aparcamiento permanente ante la falta de otras zonas de aparcamiento.

Además, estas plazas de carga y descarga, antes y ahora, son susceptibles de utilización para aparcamiento por los vecinos en horario nocturno, festivos y domingos. Por tanto, se trata de un uso compatible, por lo que "la pérdida de espacio peatonal se debe considerar nulo", indica la respuesta al Ministerio.