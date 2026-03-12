Tellado censura el "caos ferroviario" de Puente en València: "Más pendiente de redes sociales que de las ferroviarias"

La alcaldesa de València, María José Catalá; el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, antes de asistir a la 'mascletà' desde el balcón del Ayuntamiento de la capital valenciana. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha lamentado este jueves "la incompetencia" del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha censurado que esté consiguiendo "provocar el caos ferroviario en València". Asimismo, ha criticado que Puente esté "más pendiente de las redes sociales que de las redes ferroviarias" y le ha reprochado "su falta de comunicación" y "colaboración con la administración local y la administración autonómica".

Tellado se ha pronunciado de este modo en la capital valenciana, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir desde el balcón del ayuntamiento de esta ciudad a la 'mascletà' de las Fallas 2026 prevista para esta jornada.

El responsable 'popular' ha asegurado que aprovechaba su presencia en València "para lamentar la incompetencia del ministro Óscar Puente", que "ha generado el caos en los Cercanías" que llegan a esta ciudad "coincidiendo con estas Fallas". "Demuestra en el día a día que está más pendiente de las redes sociales que de las redes ferroviarias", ha remarcado.

Miguel Tellado ha aludido así a la polémica generada entre el consistorio de València, Renfe y el Ministerio de Transportes por los trenes de Cercanías que llegan a la Estación del Norte de esta ciudad, situada en las proximidades de la plaza del Ayuntamiento, en los periodos de tiempo previos y posteriores al disparo de la 'mascletà'.

"Es lamentable su falta de comunicación, su falta de colaboración con la administración local y la administración autonómica cuando se le está reclamando seguridad y lo único que está consiguiendo es provocar el caos ferroviario aquí en València", ha agregado el secretario general del PP respecto al ministro de Transportes.

La citada polémica ha surgido a raíz de la medida adoptada por Renfe a partir de la petición que el Ayuntamiento de València lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la plaza consistorio y de la Estación del Norte durante los días grandes de las Fallas.

La compañía ferroviaria decidió que los trenes de Cercanías que van hacia la capital valenciana desde la zona sur de la provincia se quedaran durante el tramo horario previo y posterior a la 'mascletà' en la estación de Albal (Valencia), situada a 15 kilómetros de València.

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá ha rechazado esta decisión y ha insistido en que Renfe debe buscar una solución, mientras que Puente mantiene que la propuesta del Ayuntamiento consistía en suprimir los trenes que llegaran al centro de la ciudad.

"OTROS QUE NO HACEN LOS DEBERES"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que junto a Catalá ha acompañado a Miguel Tellado para presenciar la 'mascletà' de este jueves, ha hablado también de la polémica de los Cercanías.

El jefe del Consell ha agradecido que "una administración, como el Ayuntamiento de València" se tome "en serio la seguridad de sus vecinos y de sus vecinas" y planifique "las cosas con tiempo", mientras ha criticado que haya "otros que no hacen los deberes" y ha dicho que ese es el caso del "Ministerio de Transportes".

Pérez Llorca ha censurado que el titular de este departamento del Gobierno central sea "muy rápido para contestar en redes" sociales, "especialmente, para insultar" y "muy lento para adoptar soluciones".

"SOLUCIONAR UN PROBLEMA"

El responsable autonómico ha destacado que la Generalitat está trabajando, "aunque no sea una competencia" suya para, "una vez más, intentar ayudar" y poder "solucionar un problema que debe solucionar el Ministerio de Transportes y, concretamente, Renfe".

Así, ha resaltado la disposición de la Generalitat a "colaborar para poder mejorar" la situación y lograr "que muchísimos vecinos del área metropolitana" de València "se puedan acercar y disfrutar de las Fallas".