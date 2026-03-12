Tellado critica que Sánchez se centra "en las miserias de su gobierno sin aportar ninguna medida" ante la guerra en Irán

El secretario general del PP, Miguel Tellado, atiende a los medios antes de la mascletà del Ayuntamiento de Valencia, a 12 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está centrado "en las miserias de su propio gobierno sin aportar ninguna medida" ante las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que le ha acusado de "buscar enemigos en el exterior que justifiquen su permanencia en el poder en vez de centrarse en lo verdaderamente importante".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir en València a la 'mascletà' de este jueves.

Tellado ha advertido que "estamos padeciendo en estos momentos las consecuencias, y empieza a profundizarse en esta cuestión, del conflicto bélico de Oriente Medio". Según ha expuesto, la situación en Irán "ya está teniendo efecto en nuestro país" con una subida de precios que "ya se nota de una forma clara y palpable es en los surtidores de gasolina y de gasoil".

Frente a ello, ha criticado que "el Gobierno sigue pensando qué se puede hacer" y las medidas "están tardando demasiado". "Creemos que demuestran con esa desidia, con esa calma chicha en la que están instalados los ministros del Gobierno de España, que ni están ni se les espera", ha reprochado, antes de reclamar que el Ejecutivo debe tomar medidas y aprobarlas en Consejo de Ministros".

En ese sentido, ha lamentado que, "cuando los españoles sufren un problema, el Gobierno está a los suyos, a sus problemas y demuestran no estar a la altura de las circunstancias".

Tellado ha recordado que este miércoles el PP presentó una serie de medidas para su aprobación la semana que viene con el objetivo de "aliviar a las familias, a las pequeñas y medianas empresas frente a un contexto internacional que todo hace indicar que va a suponer una subida de precios y, por lo tanto, que España viva una nueva crisis inflacionaria".

Tellado ha defendido que las medidas planteadas por el PP "suponen un ahorro fiscal de 900 euros por familia y año", con propuestas como bajar el IVA de la electricidad del 21 al 10% y eliminar el impuesto a la producción de electricidad.

Por último, ha considerado que "esto que está sucediendo en España es la demostración de lo importante que es tener un Gobierno que pueda gobernar, un Gobierno que se centre en resolver problemas y no un Gobierno que dedique todo su tiempo a resistir".

Tellado ha sostenido que "Pedro Sánchez ha utilizado este conflicto internacional, este conflicto bélico para tratar de buscar enemigos en el exterior que justifiquen su permanencia en el poder en vez de centrarse en lo verdaderamente importante", que según ha subrayado es "defender los intereses de España, apoyar a nuestros aliados internacionales y estar donde el resto de socios de nuestro entorno, de la OTAN y de la Unión Europea, están".