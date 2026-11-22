Tellado en un mitin en Elda con Pérez Llorca, Toni Pérez; Macarena Montesinos; y Eva ortíz - PPCV

ALICANTE, 22 Nov. (EUROPS PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha llamado a la movilización para "barrer a toda la izquierda" el próximo 29 de noviembre con "una gran victoria" del PP: "Queda una semana para echar a Sánchez y llevar a Feijóo a La Moncloa".

Así, lo ha reclamado en un mitin en el Museo del Calzado de Elda en el que también han intervenido el presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez; la cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante, Macarena Montesinos; y la cabeza de lista del PP al Senado por Alicante, Eva Ortiz.

Tellado ha recalcado que "está muy bien llenar los actos, está muy bien llenar las plazas, pero lo que hay que hacer es llenar las urnas" porque "solo los votos que entran en las urnas son los que construyen victorias electorales".

En ese sentido, ha llamado a la movilización para "quitar" al Frente Amplio de Ada Colau --al que ha calificado como "frente hundido"-- el diputado que aspira conseguir en Alicante para que "sea un escaño más del cambio para el futuro que viene en España".

"Queda una semana para echar a Sánchez y llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Ayer en Valencia tuvimos ese anticipo de lo que viene, se percibía una gran ola de ilusión que yo creo que atraviesa toda España, de norte a sur, de este a oeste. La paliza de Feijóo en el cara a cara del pasado jueves ha insuflado mucho ánimo a las filas de esos millones de españoles que quieren un país mejor. Las ganas de cambio desbordan las calles y ahora lo que tienen que hacer es desbordar las urnas", ha reivindicado.

Así, ha afirmado que Sánchez "está protagonizando una especie de gira de despedida". "Él sabe que se va, esta es su campaña, de despedida porque sabe que los españoles no le van a perdonar tanto robo, tanto daño causado al nombre de España y tanto deterioro de los servicios públicos durante todo este tiempo".

Por contra, ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para "mejorar los servicios públicos, gestionar con honradez y recuperar la confianza en las instituciones". "Nosotros nos presentamos a estas elecciones para darle a España un gobierno que gestione, un gobierno que gobierne, que sea útil para el conjunto de la ciudadanía", ha afirmado, antes de reivindicar un Ejecutivo que llegue "con las manos limpias" y gestione el dinero público defendiendo el interés general.

"Hay elecciones que cambian gobiernos, pero hay elecciones que cambian el curso de la historia de un país. Estas elecciones son de estas", ha insistido Tellado, que ha criticado "la corrupción" de Sánchez y Zapatero y ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para "mejorar los servicios públicos, gestionar con honradez y recuperar la confianza en las instituciones".

"Nosotros nos presentamos a estas elecciones para darle a España un gobierno que gestione, un gobierno que gobierne, un gobierno que sea útil para el conjunto de la ciudadanía", ha afirmado, antes de reivindicar un Ejecutivo que llegue "con las manos limpias" y gestione el dinero público defendiendo el interés general.

Tellado ha defendido que es posible bajar los impuestos y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación y mejorar los servicios públicos. En este sentido, ha puesto como ejemplo la gestión de Juanfran Pérez Llorca en la Comunitat Valenciana y ha señalado que ese es el modelo que Feijóo quiere trasladar al conjunto de España frente a un gobierno sanchista que "exige impuestos de primera y ofrecen servicios de tercera", ha denunciado.

"SIN SANGRAR A LOS BOLSILLOS"

Por su parte, el presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado las rebajas fiscales impulsadas por su gobienro como ejemplo del modelo que el Partido Popular propone trasladar al conjunto de España. Pérez Llorca ha defendido que es posible mejorar los servicios públicos sin aumentar la presión fiscal sobre las familias. "Hemos demostrado que sin sangrar los bolsillos se puede gestionar bien e incluso se puede recaudar más", ha afirmado.

Pérez Llorca ha destacado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y las rebajas fiscales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Como ejemplo, ha explicado que un joven que compra una vivienda de 100.000 euros ha pasado de pagar 20.000 a 14.000 euros en impuestos. También ha defendido la libertad educativa y las ayudas universitarias. "Nos comprometimos a impulsar la libertad educativa. Y la hemos puesto en marcha", ha señalado. Además, ha destacado que el número de familias que llevan a sus hijos a escuelas infantiles ha pasado de 20.000 a 43.000, fruto de la gratuidad de la educación hasta los 19 años.

"NOS QUEDA LA PARTE MÁS DIFÍCIL DE LA CAMPAÑA"

La cabeza de lista del PP al Senado por Alicante, Eva Ortiz, ha agradecido el trabajo de los afiliados y simpatizantes y ha insistido en la importancia de explicar las propuestas del partido a quienes todavía no han decidido su voto. "Nos queda la parte más difícil de la campaña, terminar de convencer a gente que está dudando", ha afirmado. Ortiz ha señalado que "es una labor incansable, pero es la más importante de toda la campaña".

En esta línea, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha defendido una política basada en el respeto y el servicio a los ciudadanos. "No somos iguales, no lo seremos nunca, somos el respeto, la dignidad, la decencia", ha afirmado. También ha insistido en que los actos multitudinarios deben traducirse en trabajo durante la última semana de campaña y ha reivindicado la importancia de "hablar con todo el mundo" para explicar las propuestas del PP.