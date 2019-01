Tello a la Fundación Blasco Ibáñez: "Si tiene interés habrá una próxima reunión, las puertas están abiertas"

Publicado 18/01/2019 15:51:50 CET

VALÈNCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales en el Ayuntamiento de València, Glòria Tello, ha indicado este viernes al Centro de Estudios Fundación Vicente Blasco Ibáñez que "si tiene interés" la próxima semana podría celebrarse una reunión entre representantes de esta entidad y del consistorio para hablar del legado del autor y político valenciano porque en la administración local "las puertas están abiertas".

"Si ellos tienen interés la habrá. Las puertas están abiertas", ha señalado la edil, que ha destacado que su concejalía ha invitado a los miembros de la fundación a la presentación, el próximo lunes en el Ayuntamiento, de 'Prometeo' Revista de la Casa-Museu Blasco Ibáñez y ha afirmado que le gustaría que acudieran a este acto.

Tello se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa de presentación del ciclo de música 'Cambra al Palau', preguntada por si se han producido nuevos contactos entre su concejalía y el Centro de Estudios Fundación Vicente Blasco Ibáñez para abordar el futuro del legado y por si la presentación de 'Prometeo' puede suponer un acercamiento entre ambas partes después de que la fundación haya decidido acudir a los tribunales para que determinen si la parte de los fondos que reclama es suya o del consistorio.

"Me gustaría que vinieran el lunes los miembros de la fundación a la presentación de la revista. No deja de ser una acción más de todas las que en tres años y medio" ha hecho el actual equipo de gobierno municipal en favor de "la figura del escritor", ha dicho. "Creo que si las sumamos son mucho más de lo que se había hecho en toda la vida de la Casa-Museo Blasco Ibáñez", ha agregado.

A su vez, Glòria Tello ha asegurado que para el ejecutivo local que preside el alcalde Joan Ribó "desde el primer momento la figura de Blasco Ibáñez ha sido importante". "Así la hemos puesto en valor desde el Ayuntamiento. Hace dos años fue el 150 aniversario de su nacimiento y únicamente el Ayuntamiento de València fue el que destinó una partida presupuestaria a hacer un montón de cosas", ha agregado.

"TELENOVELA CURIOSA"

La titular de Patrimonio y Recursos Culturales ha considerado que la polémica surgida por el legado del escritor y el político se ha convertido en una "telenovela" que "es curiosa" y ha manifestado que obedece a "una cuestión más jurídica que política". Ha expuesto que "el punto de desacuerdo" se encuentra en la "parte minoritarísima" de los fondos que el centro de estudios entiende que "es suyo" y ha resaltado que el Ayuntamiento cuenta con "un informe jurídico" que dice que es del consistorio.

"No hay ningún gestor público que con un informe jurídico como el que hay pueda firmar lo contrario. Rápidamente seríamos acusados de prevaricación, de malversación de fondos y de un montón de cosas", ha aseverado la edil, que ha indicado que "la solución a este tema pasa inevitablemente por tener un informe diferente que invalide el actual".

Así, Glòria Tello ha asegurado que "eso, sin dramas", y "para solventar ese punto solo se puede conseguir acudiendo a un tribunal". "Es una cuestión, insisto, más técnica y jurídica que política. En ese punto, son habas contadas. Es lo que hay", ha añadido, al tiempo que ha señalado que los miembros de la fundación y el Ayuntamiento se llevan "bien". "No tenemos una mala relación", ha dicho.

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales ha insistido en que en el consistorio "las puertas están abiertas para hablar de todo" aunque ha repetido que el punto que ha creado "discrepancia" es una "cuestión jurídica". "Al margen de ese punto no hay ningún problema", ha recalcado.

"TOURNÉE MEDIÁTICA"

Tello ha comentado, por otro lado, que no le gusta "la tournée mediática" en torno a la polémica por el legado de Blasco Ibáñez porque "no tiene sentido" y la "presión" a través de ella. En esta línea, ha afirmado respecto a la resolución de esta diferencia que "ninguna tournée mediática va a poder cambiarla porque no hay político que firme una cosa contraria a un informe jurídico como el que hay".

A continuación, la edil ha indicado que espera que "esto se pase", "que esta telenovela acabe y que el sentido llegue a todos" para que "sin ningún drama se solvente" la polémica "allá donde se tiene que solventar". Sobre el resto del legado, ha confiado en poder "llegar a un acuerdo normal, como hemos llegado a acuerdos normales desde el principio de la legislatura".