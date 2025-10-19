El TEM acoge el III Periscopio València para reflexionar sobre el vínculo entre la cultura y la naturaleza

Archivo - Imagen de archivo de la fachada (i) del teatro El Musical (TEM) de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) será el escenario de la tercera edición de Periscopio València, un encuentro nacional de gestores y profesionales de la cultura organizado por el Ayuntamiento de València y Fundación Contemporánea. Esta cita, que se celebrará los días 19 y 20 de noviembre, centrará su atención en el vínculo entre la cultura y la naturaleza.

Durante estas jornadas se mostrarán, en un visionado privado, los diez proyectos seleccionadas en una convocatoria realizada este mes para visibilizar iniciativas que promueven la sostenibilidad. El proyecto que resulte seleccionado como ganador participará en una mesa de conversación con primeras voces del panorama cultural nacional, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, ha destacado que en este encuentro participarán profesionales de la cultura, la sostenibilidad y el patrimonio. Asimismo, ha resaltado que el objetivo de esta edición es "reflexionar sobre la creación artística y sobre cómo las instituciones culturales pueden contribuir a la protección del medioambiente y a la transformación hacia un mundo más sostenible".

Moreno ha declarado que "Periscopio València 2025 pondrá especial atención en los proyectos desarrollados en la provincia de València, al tiempo que conectará con referentes nacionales e internacionales".

"El encuentro busca abrir un espacio de reflexión y acción colectiva, donde la cultura se plantea como herramienta esencial para repensar nuestro modo de habitar el planeta y fomentar alianzas entre arte, instituciones y ciudadanía", ha subrayado.

Por su parte, la directora de Fundación Contemporánea, Sara Magán, ha remarcado que "hoy, más que nunca, la cultura se erige como refugio climático", y ha afirmado que "Periscopio quiere visibilizar el papel de la cultura como aliada imprescindible para repensar la relación con el planeta".

PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

Periscopio València presenta como novedad, respecto a sus dos ediciones anteriores, una convocatoria nacional de proyectos culturales y artísticos "con el objetivo de promover un mundo más sostenible".

Este certamen, que está ya abierto a personas y entidades de cualquier disciplina artística, acoge propuestas sociales o urbanas hasta proyectos de integración o divulgación que muestran el vínculo entre creación y medioambiente. Cualquier disciplina cultural puede presentarse.

El edil ha detallado que un comité mixto formado por profesionales de la Fundación Contemporánea y el Ayuntamiento de València ha seleccionado, entre las candidaturas recibidas, diez proyectos finalistas que se presentarán el 19 de noviembre en el Teatre El Musical, en un visionado privado ante un jurado especializado.

Tras este encuentro, se elegirá el proyecto ganador, que tendrá un papel destacado en la mesa 'Cultura y Naturaleza: Nuevas formas de habitar el mundo' del día 20 de noviembre.

Además, los proyectos finalistas recibirán asesoramiento personalizado de expertos nacionales y locales del sector cultural, así como visibilidad en los canales de comunicación de la Fundación Contemporánea y del Ayuntamiento de València.