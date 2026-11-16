El TEM invoca a las musas clásicas con la 'Creativa' Premio Nacional de Danza Rafaela Carrasco - LAURENT ROBERT/REMITIDA TEM

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de Valènia sube a las tablas, este próximo 21 de noviembre, a la bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco, que invocará en su espectáculo 'Creaviva' a las nueve musas clásicas: Calíope, Clío, Érato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania, deidades inspiradoras de las artes, las letras y las ciencias.

La obra de la Premio Nacional de Danza 2023 es una suite de nueve piezas que no estarán vinculadas entre sí, aunque todas formarán parte de un concepto común, el de mostrar la realidad del creador en continuo estado de soledad.

La propuesta se aproxima a ese momento en el proceso de creación caracterizado por una ebriedad de ideas que va tomando forma hasta alcanzar un resultado casi siempre impredecible, explican responsables de la sala municipal en un comunicado.

'Creaviva' recoge, en palabras de la sevillana, "la frustración, el desamparo, el tiempo de la nada en contraste con la evocación de imágenes como antesala al comienzo de algo, de un algo que acabará encontrando una identidad".

COLABORACIÓN SOSTENIDA

La base musical de esta fusión de flamenco, folklore y poesía grecolatina contará con cante e instrumentación en directo, así como piezas compuestas y previamente grabadas.

Junto al dramaturgo y poeta Álvaro Tato y a los compositores Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos, Rafaela establece un diálogo entre las formas y estilos del flamenco, que convive con ritmos y sonoridades del folklore tradicional para arropar diversos textos y poemas de la cultura grecolatina referidos a las musas y sus artes convertidos en coplas cantadas.

Después de una colaboración sostenida entre los cinco artistas que ha dado como fruto espectáculos de la talla de 'Nacida sombra' (2017), 'Ariadna. Al hilo del mito' (2020) y 'Nocturna. Arquitectura del insomnio' (2021), el grupo ofrece ahora una mirada contemporánea al mito que encarna uno de los grandes misterios de la condición humana: la creación.

Para 'Creaviva', Rafaela Carrasco ha contado con la visión externa de Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría de Creación.

La coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco es una destacada figura del flamenco desde que en 2002 creara su propia compañía tras ganar ese mismo año los principales premios en el XI Certamen de Coreografía.

Directora del Ballet Flamenco de Andalucía de 2013 a 2016, en su trayectoria destaca su perfil de bailaora y sobre todo, el de coreógrafa. Desde sus comienzos ha querido repensar, investigar y personalizar el flamenco, aventurarse.

Su objetivo profesional ha sido crear una visión propia de la danza: cálida, elaborada, conceptual, y concebida para un cuerpo de baile en un espacio escénico.