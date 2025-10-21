Temperaturas en ascenso y rachas muy fuertes de viento este martes en el interior de Valencia

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con intervalos nubosos en la mitad norte y registrará un aumento de las temperaturas así como posibles rachas muy fuertes de viento en el interior de Valencia.

Así, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada las temperaturas aumentarán en el tercio sur de la autonomía y habrá cambios ligeros en el resto.

Se espera también viento moderado del oeste con intervalos de fuerte durante las horas centrales y no se descartan rachas muy fuertes en el interior de Valencia.