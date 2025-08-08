Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y riesgo extremo de incendios en el norte de Alicante

Archivo - Varias personas caminan frente a la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero durante este viernes en la Comunitat Valenciana, salvo un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia, con riesgo extremo de incendios en el norte de Alicante.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se prevén fenómenos significativos durante este viernes ni hay avisos activos en la Comunitat. La jornada ha arrancado con intervalos de nubes altas y nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón.

Los termómetros marcarán máximas de 32 grados en las tres capitales de provincia, con mínimas de 25 en Alicante y de 23 tanto en València como en Castelló de la Plana.

Sopla viento flojo variable, con tendencia a flojo del este y del sureste en la segunda mitad del día y aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central y sur de Alicante.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para este viernes es extremo (rojo) en el norte de Alicante, alto (naranja) en el interior de Valencia y bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat.

Con nivel extremo de preemergencia por incendios está prohibido realizar cualquier tipo de fuego, recuerda el 112.

Durante este fin de semana, el sábado no se descarta algún chubasco o tormenta en el interior, con temperaturas sin cambios significativos, y el domingo se prevé una subida de las máximas en los litorales de Valencia y Castellón.