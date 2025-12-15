El temporal obliga a suspender la testifical de un ingeniero de la presa de Buseo en los juzgados de Catarroja

Archivo - Vista general de Sot de Chera, a 7 de noviembre de 2024, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El temporal que azota estos días la Comunitat Valenciana ha obligado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 a suspender la testifical prevista para este lunes.

Así se desprende de una diligencia de ordenación dictada por el Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3) y notificada a la partes del procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

Tal y como indica la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se suspende la declaración testifical prevista para hoy debido a la alerta meteorológica y se señalará una nueva fecha.

Concretamente, hoy tenía que testificar en los juzgados de Catarroja un ingeniero en relación a la presa de Buseo. Esta semana, el miércoles, regresará a Catarroja el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, para concluir con su declaración que arrancó hace un par de semanas y tuvo que suspenderse por su longitud.