El temporal provoca daños y el arrastre de arena en varios municipios del litoral de Castellón

CASTELLÓ 21 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La borrasca Harry ha provocado daños en algunas localidades del litoral de la provincia como Almassora, Nules o Peñíscola; así como el arrastre de arena y otros restos, que ya se han comenzado a limpiar en Vinaròs.

Así, los operarios de la Brigada Municipal de Vinaròs, junto con la empresa concesionaria de la limpieza viaria, trabajan desde primera hora de la mañana en la limpieza de los restos arrastrados por el temporal marítimo.

El fuerte oleaje obligó ayer a cortar la circulación en varios tramos de la Costa Norte y Costa Sur como medida de seguridad, y ahora se trabaja con intensidad para retirar las piedras y arena arrastrada por el mar para restablecer de nuevo circulación, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha indicado que han empezado los trabajos en la Costa Sur, en concreto en la avenida de Pau Béjar, "que ayer se vio afectada por el fuerte oleaje en varios tramos". Según ha comentado, los operarios trabajan en la limpieza de la vía y, una vez finalicen, esta misma mañana, continuarán las tareas a la Costa Norte, sobre todo en la playa del Saldonar y camino Boverals, así como en el resto de zonas afectadas por el temporal.

Por su parte, Almassora comenzará esta misma tarde las tareas de limpieza y adecuación de la playa tras los "importantes" daños ocasionados por la borrasca Harry. El Ayuntamiento ha activado un operativo especial de limpieza, coordinado por los servicios municipales, que incluirá el uso de maquinaria especializada para retirar restos y sedimentos acumulados en el paseo marítimo y la franja costera, con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible y garantizar la seguridad.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha señalado que, una vez más, la playa "vuelve a sufrir las consecuencias de temporales cada vez más agresivos", lo que evidencia la "fragilidad" del litoral y "la necesidad de actuar con urgencia". En este sentido, Tormo ha reclamado al Gobierno de España ayudas extraordinarias para hacer frente a los daños ocasionados y para poder asumir los costes derivados de estas actuaciones.

"Los ayuntamientos no podemos afrontar solos estas situaciones. Necesitamos el respaldo del Gobierno central, tanto con ayudas económicas inmediatas como con soluciones estructurales que protejan de verdad nuestra costa", ha subrayado la alcaldesa.

Tormo ha insistido en la urgencia de desbloquear el proyecto de regeneración de Pla de la Torre. Desde el consistorio se ha recordado que se seguirá evaluando la evolución del estado del mar y que las actuaciones se adaptarán en función de las condiciones meteorológicas, priorizando siempre la seguridad de vecinos y trabajadores.

Respecto a Peñíscola, fuentes del Ayuntamiento han señalado que el temporal ha destrozado el 90 por ciento de pasarelas e infraestructura de madera de la playa, cuya zona norte ha resultado la más afectada. Así mismo, se está procediendo a la limpieza del paseo marítimo, que ha quedado lleno de arena.

"INDEFENSIÓN"

Por otro lado, el alcalde de Nules, David García, ha subrayado que el municipio ha padecido una vez más la "indefensión" que tiene desde hace años por parte de Costas "porque esa no regeneración de gran parte de la playa de Nules ha vuelto a ocasionar que el temporal se haya llevado gran parte de las pasarelas fijas que están durante todo año para que sea accesible pasear por la playa, se ha tragado tres escaleras de accesos a terrazas de viviendas de primera línea y se ha llevado árido de diferentes tramos de playa".

El primer edil ha subrayado que se está haciendo la valoración de los daños y el Ayuntamiento tomará las medidas necesarias "para hacer el trabajo que otras administraciones no han hecho nunca ni tienen intención de hacer".