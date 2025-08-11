Los termómetros se disparan hasta 40,4 grados en el aeropuerto de Valencia

Archivo - Una mujer toma el sol en la playa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que mantiene en aviso amarillo o naranja a toda la Comunitat Valenciana ha elevado las temperaturas hasta un máximo de 40,4 grados en el aeropuerto de Valencia, en la localidad de Manises, con datos hasta las 13 horas de este lunes.

Otros puntos que han registrado máximas muy elevadas son Llíria (39,8ºC), Xàtiva (38,5ºC), València (37,8ºC), Ontinyent y Chelva (37,7ºC), Bicorp y Polinyà de Xúquer (37ºC), detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por detrás se sitúan las máximas de este lunes, hasta las 13 horas, en Xàbia (36,5ºC) o Miramar, Castelló de la Plana y Alcoi (36,4ºC). En la ciudad de Alicante, el mercurio no ha pasado de 34 grados.

Todo ello después de una nueva madrugada tórrida en la que Castelló de la Plana ha registrado la noche más cálida desde que hay registros en la ciudad, con un temperatura mínima de 27,1 grados.

La semana ha comenzado en la Comunitat Valenciana con aviso naranja en la provincia de Valencia por altas temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados y amarillo en el interior de Castellón y Valencia por chubascos que pueden ser localmente fuertes por la tarde, según Aemet.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este lunes es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, con posibilidad de tormentas secas en gran parte del territorio.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias instan a llamar al 112 en caso de ver humo o fuego para que se puedan movilizar los recursos necesarios y así evitar un gran incendio.