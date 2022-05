El testaferro del 'yonki del dinero' confirma el desvío de dinero de Imelsa a través de una empresa 'pantalla'

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

José Estarlich, presunto testaferro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', ha confirmado el desvío de dinero público de la antigua Imelsa --actualmente Divalterra-- a través de una empresa 'pantalla', Berceo Mantenimientos, en la que él figuraba como administrador a petición de Benavent: "Se hacían facturas que no correspondían a ningún trabajo. Marcos utilizaba el dinero que generaba la empresa".

Así se ha pronunciado Estarlich en el primer juicio de la macrocausa de Imelsa, el de la pieza de Thematica, que suma nueve acusados por el presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008; así como presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos municipales. En la sesión de este lunes estaba previsto que declarase Benavent, pero finalmente se ha aplazado hasta el miércoles, día 4.

Estarlich ha manifestado, a preguntas de Fiscalía, que tras destaparse el caso decidió acudir voluntariamente al juzgado a prestar declaración: "Buscaba dejar de hacer las cosas mal y cambiar el tema porque no quería así mi vida", ha dicho.

Ha narrado que su relación con Benavent arrancó en el año 2009 tras una "mala racha" con su empresa. En ese momento el 'yonki del dinero' tenía como secretaria a su mujer, y éste le propuso ser administrador de dos empresas, una de las cuales era Berceo. "No me dio muchos argumentos. Me dijo que tenía que poner dos empresas a mi nombre porque tenía cargo público y él no podía figurar", ha explicado.

El acusado ha manifestado que Berceo no tenía a ningún trabajador y tampoco hizo ningún trabajo real. "Todo el dinero y las facturas que hacía Berceo eran irreales. No correspondían a ningún trabajo", ha asegurado.

Ha indicado que la mercantil servía para sacar dinero público de Imelsa: "Se hacían facturas falsas, otras se engordaban, y el dinero iba a las cuentas de Berceo para su utilización". Además, ha dicho que desde Imelsa nunca le ponían inconvenientes con la facturación: "Yo todo lo hablaba con Marcos", ha señalado.

El dinero que se generaba en la empresa lo utilizaba Benavent, ha afirmado. También ha comentado que Benavent le pidió extraer un trabajo de internet para dar forma a una factura y que el exgerente se compró con dinero de la trama un apartamento adosado a uno que ya tenía. "Le interesaba comprarlo para unirlos. Se sacó un préstamo con Berceo y se iba pagando poco a poco. Del dinero de Imelsa", ha afirmado.

El acusado, quien no recuerda la última vez que habló con Benavent, también ha dicho que fue contratado en Imelsa pero que no realizaba ningún trabajo en la empresa pública: "Fue una petición mía porque estaba mal económicamente y necesitaba ingresos para poder subsistir" ha asegurado.

Durante la sesión de este lunes también ha declarado otro acusado, Francisco Javier Márquez, en relación con un contrato sobre el MuVIM. Ha hablado de sobrecostes y ha asegurado sentirse "engañado".

CUESTIONES PREVIAS

La sesión de hoy ha comenzado con cuestiones previas y, en ellas, la Fiscalía Anticorrupción ha aprovechado para pedir que se incorpore diferente documentación al procedimiento y ha solicitado que testifique el exsuegro de Benavent Mariano López ante la afirmación del 'yonki' de que las grabaciones que originaron la causa habían sido manipuladas.

Por su parte, el letrado de Benavent ha arrancado su intervención advirtiendo de que es "consciente" de la "poca credibilidad" de su cliente, "que en algunos momentos ha dicho una cosa y en otras ha dicho otra", pero ha asegurado que hay prueba y datos objetivos que confirmarían algunas manifestaciones del 'yonki', entre ellas, que no era socio de una sociedad --Berceo Mantenimientos-- que le atribuye el ministerio público.

Por otro lado, ha cuestionado los audios que dieron origen a la causa y las transcripciones de las grabaciones intervenidas. "Vamos a juzgar una causa que se alimenta de una prueba que no sabemos si se ha practicado con la debida diligencias, con garantías y con autenticidad".

Frente a ello, Fiscalía ha asegurado que no entiende cuál es el problema puesto que existió una cadena de custodia correcta con el pendrive cuestionado, que fue entregado a la Guardia Civil, precintado y llevado al juzgado. "Nadie ha manifestado que las grabaciones o transcripciones estuvieran manipuladas, ni el propio Benavent, que manifestó en su primera declaración la integridad de las mismas", ha apostillado. A su juicio, "hacer malabares y lanzar sospechas así no tienen ningún tipo de justificación".

El tribunal ha determinado no excluir de la causa el pendrive y las transcripciones cuestionadas en este momento procesal con independencia de valorarlo posteriormente con la deliberación del asunto.

El juicio se produce tras más de seis años desde que se practicaran las primeras detenciones en este procedimiento y versa sobre supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events. El objetivo era el desvío de fondos públicos utilizando Imelsa --actual Divalterra--, cuando estaba dirigida por Alfonso Rus.