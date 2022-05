The James Hunter Six arranca en València su gira española

The James Hunter Six

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

The James Hunter Six arrancará en València --el próximo 24 de mayo en la Sala Loco Club-- su gira española que, posteriormente, le llevará a Madrid (25 mayo en El Sol); Vitoria (27 de mayo en Helldorado) y a Ourense, en el Teatro Principal el día 28.

El músico de blues, nominado a un Grammy y a un American Music Award,ha actuado durante los últimos 30 años en las calles de Londres, ha colaborado como vocalista y guitarrista con Van Morrison, ha tocado en grandes clubes y teatros de todo el mundo, ha escrito partituras de canciones y ha grabado uno de los álbumes más honestos de soul de las últimas dos décadas.

En 2006, Hunter fue nominado con el Grammy al Mejor Álbum Tradicional de Blues por 'People Gonna Talk' y el American Music Award a Artista Emergente.

Él y su banda viajaron por todo el mundo en giras interminables y grabaron en el estudio sus álbumes más exitosos --'The Hard Way' (con Hear Music), 'Minute By Minute' (Fantasy Records), 'Hold On!' (Con Daptone Records) y 'Whatever It Takes' (Daptone Records). En 2016, la revista MOJO le nombró el Mejor Cantante de Soul del Reino Unido.

En marzo de 2020, coincidiendo con la cuarentena generada por la crisis sanitaria debido al Covid-19, The James Hunter Six lanzaron un álbum de rhythm & blues. Grabado y producido por el capo de Daptone Records, Bosco Mann, responsable del sonido característico de todos sus artistas, 'Nick of Time' es "el claro ejemplo de cómo toda una leyenda clásica del soul puede seguir ofreciendo excelente nueva música, como si de un pozo sin fondo se tratase", destaca la producción del evento en un comunicado.

El 14 de febrero de 2022, el grupo, y de nuevo a través del sello Daptone Records, presentaba 'With Love, The James Hunter Six', una serie de baladas románticas escritas desde el corazón.