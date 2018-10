The Killers, los reyes del viernes noche en el FIB 2018

Publicado 21/07/2018 13:40:49 CET

BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2018 vivió este viernes una de sus jornadas grandes con la actuación del cuarteto de Las Vegas, The Killers. Uno de los espectáculos más esperados y que no dejó indiferentes a los fibers que les esperaban con los brazos abiertos.

Los estadounidenses dieron el pistoletazo de salida con la conocida canción "The man" y continuaron la actuación con "Somebody told me". Un espectáculo sorprendente hasta el final, cuando Brandon Flowers pidió la presencia al escenario de uno de los fibers asistentes, tras fijarse en que este sujetaba un cartel con el mensaje "soy un batería español, quiero tocar esta canción contigo".

Así, el batería y seguidor de The Killers compartió escenario con el grupo impresionando al entregado y a la vez desconcertado público.

Una jornada en que, tal como preveían los organizadores del encuentro, se notó una mayor afluencia de gente que en la jornada inaugural.

Un viernes en el que además de The Killers, pasaron por los escenarios del FIB grupos como The Vaccines o The Charlatans, cantantes como C.Tangana y grupos valencianos como las alcoyanas Júlia.