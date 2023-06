'The World's 50 Best Restaurants' elige en València a los mejores chefs e inspirará a viajar para descubrir gastronomía

'The World's 50 Best Restaurants' elige València por su "tradición con el producto" y su "mirada hacia la innovación"

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El certamen 'The World's 50 Best Restaurants' celebra este martes su 23ª edición en València, donde elegirá a los mejores chefs mundiales, un evento que sirve para "inspirar a los comensales a viajar para descubrir" gastronomía. "A esta ciudad le encanta su tradición gastronómica, está orgullosa de su identidad que combina la tradición con la modernidad y es una ventana al futuro en sostenibilidad y calidad de vida", ha asegurado el director de este evento, Charles Reed.

Reed ha presentado la gala de los premios en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; la concejala del PP en el Ayuntamiento de València Paula Llobet; el director de Visit València, Antonio Bernabé, y los chefs Massimo Bottura, Ellia Park y Quique Dacosta, cuyos establecimientos están reconocidos entre los mejores del mundo.

El acontecimiento reunirá a los mejores cocineros de la alta gastronomía y toma el relevo de otras galas de relevancia internacional que ha acogido recientemente la ciudad de València, como la presentación de la Guía Michelin España & Portugal 2022. Para Reed, la "clave" de la celebración de los 'Best' es "reconocer grandes chefs" e "inspirar a los comensales a viajar para descubrir" gastronomía.

Desde este domingo y hasta el martes, en el marco de la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', València es escenario de una amplia agenda de citas gastronómicas, entre las que destacan jornadas, experiencias gastronómica o encuentros formativos entre relevantes chefs y estudiantes de cocina, entre otros.

Por su parte, Dacosta ha remarcado que acoger 'The World's 50 Best Restaurants' en València es "una ventana al Mediterráneo para contar las grandezas de este territorio de tradición con su producto y su mirada hacia la innovación". "Cuando he visto galas, he visto cómo ese detonante ha generado visibilidad de ese territorio", ha señalado el chef valenciano, que ha defendido que la Comunitat Valenciana "es uno de los territorios más interesantes del mundo, gastronómicamente hablando".

Bottura ha subrayado que este evento en su día "cambió la perspectiva" porque "antes los chefs eran competidores y pasaron a ser amigos" al "compartir valores, ideas, sueños", lo que hizo que la gastronomía "creciera de forma exponencial". En esta línea, Ellia Park ha manifestado que la cocina "ha evolucionado mucho" gracias a este certamen y "ha hecho conocer mejor al equipo".

"TERRITORIO DE ENORMES DIVERSIDADES"

Colomer, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recalcado que "es muy importante situar el foco en los verdaderos protagonistas, que son la creatividad, innovación, talento y capacidad de construir un relato de los cocineros". "Somos un territorio de enormes diversidades", ha apuntado. En este sentido, ha puesto en valor que la Comunitat Valenciana "es muy fértil en productos y recursos".

Durante su intervención, ha transmitido su "gratitud" porque la organización haya escogido València como "escenario de esta gran celebración mundial". A su juicio, la ciudad es la "capital emocional del Mediterráneo": "Somos una forma de ser, estar, beber, comer, compartir, amar la vida; somos, tal vez, el arte de vivir".

El secretario autonómico ha resaltado que la gastronomía "es un movimiento de transformación y esperanza en un mundo que tiende a oscurecer". En este sentido, ha subrayado que "puede ayudar a cambiar y mejorar el mundo porque en los restaurantes se remueve el orden establecido, solo interesa la felicidad".

Asimismo, ha agradecido a los chefs de la Comunitat Valenciana su "relato original" y ha defendido que la cocina "ha de ser un tema de Estado y una estrategia de país". "Bienvenidos al paraíso, donde todo es posible", ha concluido.

El director de Visit València ha subrayado, en declaraciones a los medios, que acoger este evento "pone a València y a la Comunitat Valenciana en el foco de todas las miradas como gran capital mundial de la gastronomía en este momento". Para Bernabé, esto "es fruto de un gran trabajo de los chefs, de su talento, del esfuerzo que hacen en los últimos años para situar la gastronomía valenciana en lo más alto".

"ES UN PUNTO DE INICIO"

Por su parte, la edil Paula Llobet, en declaraciones a los medios, ha afirmado que "es un lujazo" participar en el acto "más importante de gastronomía del mundo" que "da mucha visibilidad a la ciudad y es un punto de inicio".

"Ya sabéis que vamos a poner un plan de choque con el tema de las licencias, vamos a ser atractivos fiscalmente, que es muy importante para que venga aquí gente de fuera e invierta", ha señalado Llobet, quien ha añadido que la gastronomía "es uno de los pilares donde el gobierno municipal va a basar el turismo".

Además, ha indicado que el Ayuntamiento tiene un "firme compromiso gastronómico esencial para el modelo de ciudad" que quiere conseguir y ha incidido en que esto "es solo el principio". Igualmente, ha recalcado el "compromiso firme" que tiene el consistorio con "convertir la Marina de València en un centro innovador del Mediterráneo". "Más de uno querrá volver después de estos días para quizá comenzar una nueva actividad empresarial", ha indicado.

INTERPRETACIÓN DE LA PAELLA

Preguntados por qué interpretación le dan a la paella, Dacosta ha destacado que es un plato "ancestral" para los valencianos, por lo que "se ponen los pelos de punta cuando se ve cualquier tipo de agresión y tiene sentido porque vivimos en un mundo en el que creemos que en la paella cabe todo y no es necesariamente así", pues la receta original "se apoya mucho en la despensa valenciana, en l'Horta".

A su juicio, la paella es "por encima de todo, una celebración en torno a la gente que quieres". "Me gusta esa idea de que os vayáis a vuestros países e intentéis emular lo que habéis visto aquí, e intentaréis ser, por un momento, valencianos y celebrar", ha afirmado, aunque también ha incidido en que "no solo de paella viven los valencianos".

Bottura ha expresado que el 'socarrat' de la paella le traslada a la parte crujiente de la lasaña, lo que para él, "tiene un contenido emocional" porque le recuerda a su infancia. Igualmente, Park ha expresado que ha conectado mucho con esa parte "emocional" de este plato.

APOYO DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Turisme Comunitat Valenciana apoya la celebración de esta gala mediante un convenio de colaboración con Visit València, dotado con 1,5 millones de euros y que tiene como objetivo fomentar la imagen de la ciudad como referente de diferentes productos turísticos como el cultural, urbano, gastronómico, deportivo, familiar y de negocios (MICE) durante 2023.

Dentro de este acuerdo, aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell, también se apoyan otros eventos como el World Paella Day, el Congreso Sports & Events o Cuina Oberta, entre otros.