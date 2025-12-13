El tiempo en la Comunitat: ascenso de temperaturas mínimas y precipitaciones persistentes en Valencia y Alicante

Archivo - Varias personas con paraguas bajo la lluvia, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este sábado con cielo muy nuboso, precipitaciones débiles y moderadas, localmente persistentes en el sur de Valencia y el extremo norte de Alicante, más débiles y dispersas en el resto.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en esta jornada, además, se espera un ascenso localmente notable de las temperaturas mínimas; precipitaciones localmente moderadas y persistentes en los litorales del sur de Valencia y norte de Alicante.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ascenso, localmente notable; máximas, en descenso en Castellón e interior de Valencia, y con cambios ligeros en el resto. Por su parte, habrá viento del nordeste moderado en el litoral; del noroeste flojo en Castellón y flojo, localmente moderado del noreste en el resto.

Por provincias, las tres registran una mínima de 13°C y Alicante alcanza una máxima de 18, mientras que Valencia y Castellón cifrarán los 16.