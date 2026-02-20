El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado, ascenso de temperaturas máximas y viento en el norte de Castellón

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso o despejado y registrará un ascenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé rachas de viento muy fuertes del noroeste en el norte de Castellón la primera mitad del día.

Así, esta jornada las temperaturas mínimas no anotarán cambios en el norte de Castellón y bajarán en el resto de la autonomía; mientras que las máximas subirán en el interior y no habrá modificaciones en el litoral.

Además, se espera viento moderado, con intervalos de rachas fuertes, en el norte de Castellón y, en resto de la Comunitat, viento moderado del noroeste a primeras horas con tendencia a amainar y brisas en el litoral por la tarde.