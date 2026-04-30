El tiempo hoy en la Comunitat: cielo poco nuboso, posibles chubascos en Castellón y temperaturas en ascenso en interior

Archivo - Amanecer en la playa de Canet
Archivo - Amanecer en la playa de Canet - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 30 abril 2026 9:11
Seguir en

VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé chubascos dispersos en el interior de Castellón y no se descartan en el resto del interior.

Además, esta jornada habrá estratos, brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante por la mañana.

Por su parte, las temperaturas no sufrirán muchos cambios salvo un ascenso de las máximas en el interior de la autonomía. Así mismo, se espera viento flojo variable con predominio de la componente este por la tarde.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press